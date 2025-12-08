Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Quoi de 9 ? • Vous cherchez des idées ? Pensez à Eve Boutique et notamment l'offre de Noël, une offre à ne pas rater (voir conditions en magasin). Et puis, au-delà de cette offre, découvrez des idées cadeaux cocooning, un univers de fête et l’univers homme.

Des idées cadeaux cocooning

Les cadeaux cocooning pour femme, ce sont des pyjamas douillets, des nuisettes sexy, ou bien des peignoirs chauds, autant d'idées de cadeaux à offrir ou à s'offrir...

… Des cadeaux pour tous, pour tous les budgets et tous les goûts ! Homewear, pour cocooner à la maison, chic et confort pour dormir …

Tout un univers de fête

Eve Boutique, c'est aussi un univers de fête, vos fêtes : Body, tenues sexy et tenues de fêtes avec des pièces exceptionnelles...

... Des collants et des bas fantaisies pour accompagner vos plus belles tenues dans les plus belles marques, pour toutes les morphologies et toutes les envies.

Sans oublier l'univers Homme

Pyjamas, boxers… les hommes ne sont pas oubliés : ils ont aussi droit aux idées lingerie : des boxers avec PULL IN, toujours une valeur sure pour les collectionneurs !

Et puis, Eve Boutique, c’est aussi des pyjamas douillets ou des peignoirs tout chauds à offrir à l'occasion des fêtes.

L’offre exceptionnelle de Noël

L’offre de Noël : pour l’achat d’un soutien-gorge Splendeur Soie Lise Charmel, le bas assorti vous est offert pour 1€ (jusqu’au 24 décembre).

Vous êtes plutôt shopping en ligne ? Alors passez par eveboutique-lingerie.com

Infos +

Eve Boutique à Besançon

38, rue des Granges - 25000 Besançon

Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h (sauf lundi 10h)

Ouverte tous les dimanches jusqu’à Noël !