Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Des idées cadeaux cocooning
Les cadeaux cocooning pour femme, ce sont des pyjamas douillets, des nuisettes sexy, ou bien des peignoirs chauds, autant d'idées de cadeaux à offrir ou à s'offrir...
… Des cadeaux pour tous, pour tous les budgets et tous les goûts ! Homewear, pour cocooner à la maison, chic et confort pour dormir …
Tout un univers de fête
Eve Boutique, c'est aussi un univers de fête, vos fêtes : Body, tenues sexy et tenues de fêtes avec des pièces exceptionnelles...
... Des collants et des bas fantaisies pour accompagner vos plus belles tenues dans les plus belles marques, pour toutes les morphologies et toutes les envies.
Sans oublier l'univers Homme
Pyjamas, boxers… les hommes ne sont pas oubliés : ils ont aussi droit aux idées lingerie : des boxers avec PULL IN, toujours une valeur sure pour les collectionneurs !
Et puis, Eve Boutique, c’est aussi des pyjamas douillets ou des peignoirs tout chauds à offrir à l'occasion des fêtes.
L’offre exceptionnelle de Noël
L’offre de Noël : pour l’achat d’un soutien-gorge Splendeur Soie Lise Charmel, le bas assorti vous est offert pour 1€ (jusqu’au 24 décembre).
Vous êtes plutôt shopping en ligne ? Alors passez par eveboutique-lingerie.com
Infos +
Eve Boutique à Besançon
- 38, rue des Granges - 25000 Besançon
- Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h (sauf lundi 10h)
- Ouverte tous les dimanches jusqu’à Noël !
