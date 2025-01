Un nourrisson évacué après un feu de cave à l’Isle-sur-le-Doubs

Dans la nuit du 11 janvier 2025, un feu de cave s’est produit dans un bâtiment rue de la Velle à l’Isle-sur-le-Doubs. Plusieurs personnes ont dû être évacuées et relogées après l’intervention des secours.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans le centre historique de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs, pour un feu de cave dans un bâtiment comprenant neuf appartements.

D’après les secours, le feu se situait dans une trémie où passait le conduit d’évacuation des fumées d’une chaudière à pellets. La configuration du bâtiment a rendu le déblai difficile et a nécessité le soutien d’une équipe sauvetage et déblaiement. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient ainsi présents sur les lieux au plus fort de l’intervention.

Au total, 12 personnes ont dû être évacuées et relogées chez de la famille. D’après les secours, un nourrisson de 6 mois, légèrement exposé aux fumées, a été évacué vers le centre Nord Franche-Comté pour un bilan de contrôle.