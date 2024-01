Un nouveau chapelier au centre-ville de Besançon

Ouvert depuis le 13 décembre 2023, le magasin "Accessorius" s’est spécialisé dans la vente d’accessoire de mode, et tout particulièrement les couvre-chefs. Il est situé au 6 rue Moncey à Besançon…

À peine passé la porte, Denis Prieur nous accueille tout sourire dans un costume trois pièces en tweed. Un choix judicieux qui cadre parfaitement avec le décor. "C’est vrai que je me fais plaisir dans le choix de mes tenues", nous explique le gérant, qui a passé trente ans dans la vente automobile.

Une reconversion professionnelle qui le ravit : "J’ai toujours voulu avoir mon commerce", précise le Bisontin "Depuis la fermeture de l’enseigne tête en l’air et de Saint-Médart, il n’y avait plus de chapellerie au centre-ville. J’ai voulu combler un manque".

Des produits de qualité française et européenne

Denis Prieur a décidé de choisir "le plus possible" de la fabrication française et "à défaut" de la production européenne. Il ne lésine toutefois pas sur la qualité puisqu’il propose des marques de renoms.

Pour les bérets, il sera possible de retrouver les productions de la maison Laulhère, fournisseur officiel de l’armée : "Nous sommes sur le béret de nos grands-pères", souligne-t-il en nous montrant la finesse du travail effectué : "il a été feutré pendant 10 à 12 heures, avec une grande bobine de laine mérinos".

Le choix ne s’arrête pas là, Denis nous montre également des casquettes typiques conçus avec du véritable "Harris tweed" écossais et du "Donegal tweed" irlandais de chez City Sports (marque belge). Un petit détail nous permet de distinguer les deux : "‘l’écossaise est teintée avant d’être filée", indique Denis.

Des bérets, des casquette, des gavroches, des chapeaux, mais pas que !

Accessorius propose également des gants et des parapluies. Là aussi, le gérant a voulu proposer de la fabrication française, et même local avec les parapluies Neyrat (en Bourgogne) et Pierre Vaux , installé à Saint-Claude dans le Haut-Jura (un service réparation est d’ailleurs proposé).

"L’idée était de proposer des produits de qualité en évitant les marques de luxe et les articles de qualité médiocre. J’ai voulu rester un bon rapport qualité prix", conclut-il en imaginant déjà les prochains produits qui compléteront le magasin : des cannes, des ceintures, des bretelles, des foulards, nœuds papillon ou encore des pochettes de poitrine.

Infos +

Accessorius, 6 rue Moncey à Besançon

Horaires d'ouverture : lundi de 14h00 à 19h00 et du mardi au samedi de 10h00 à 19h00.

06 66 26 70 48

info.accessorius@gmail.com

Côté prix comptez de 49 à 79 € le béret Laulhère, 99 € la casquette en Harris Tweed et jusqu'à 165 € le parapluie Pierre Vaux. Une partie du magasin est dédiée aux petits prix (béret en laine à 19 € et angora à 29 €)