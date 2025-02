Un nouveau concours de poésie destiné aux jeunes d’Ornans et ses environs

Organisé par La Passerelle, le nouveau concours de poésie Chassignet, à destination des jeunes âgés entre 11 et 16 ans, habitants dans la communauté de commune de la Vallée Loue Lison, se déroule jusqu’au 28 février 2025. Pour cette première édition, le parrain est François Migeot, poète et écrivain, vivant à Besançon.

Le concours est ouvert à tous, du 3 janvier au 28 février 2025 et la remise des prix se tiendra samedi 15 mars dans la salle du conseil municipal de la ville d’Ornans. Les catégories pour concourir sont les suivantes :

Catégorie 1 : les enfants nés entre 2012 et 2014 ;

Catégorie 2 : les enfants nés entre 2009 et 2011.

Ce concours est ouvert aux enfants résidant dans la communauté de communes de la Vallée Loue Lison ou scolarisés dans un de ses établissements scolaires (la participation est sous la responsabilité des parents).

Pour chaque catégorie, la candidate ou le candidat envoie un ou deux poèmes inédits sur le thème retenu par le Printemps des poètes : soit La poésie volcanique en 2025.

Chaque poème doit tenir, de manière raisonnable, dans une page A4, soit 250 à 300 mots. Ils doivent être adressés par courrier électronique en Word ou équivalent, si possible en Garamond à l’adresse suivante : concours.poesie@ornans.fr avec en objet du mail : "CONCOURS DE POÉSIE CHASSIGNET"

Tous les mails devront être accompagnés des informations suivantes : nom, prénom, adresse, date de naissance, catégorie, l’adresse de résidence, l’établissement scolaire et l’adresse électronique.

En participant à ce concours, les candidat(e)s acceptent que leur poème soit, s’ils sont choisis, publiés dans une anthologie publiée dans une maison d’éditions retenue par les organisateurs.

Le vote du jury se déroulera du 3 au 7 mars et le résultat sera dévoilé à tous les candidat(e)s le samedi 15 mars 2024 lors de la remise des prix. Les lauréat(e)s seront invité(e)s à participer à une animation poétique organisée par la médiathèque La Passerelle d’Ornans, en partenariat avec Les Estivales hors Saison, avec le concours du poète François Migeot et en présence d’Isabelle Guillame, maire d’Ornans.

Qui est François Migeot, parrain de l’édition 2025 ?

François Migeot est poète, écrivain et traducteur de poésie. Né à Saint-Germains-en-Laye, il vit à Besançon, après avoir été notamment enseignant-chercheur au Japon pendant plusieurs années, puis à l’université de Franche-Comté.

Son travail est centré sur la poésie, les textes en prose, le récit, sur la conjonction des expressions artistiques : sculpture, peinture, gravure, musique, mises en résonance avec des textes. Dans son œuvre prolifique, il ne cesse d’explorer les remous du monde, de l’intime au collectif, et de réfléchir au langage, son acquisition, ses usages, son évolution. Funambule entre les genres et les registres, il publie dans différentes maisons d’édition : Moires (Empreintes, 2007), Le Poids de l’air (Virgile, 2007), Lenteur des foudres (Èrès, Po&psy, 2008), ou encore à L’Atelier du Grand Tétras, Des Voix à travers les feuilles (2018) et Au fil des falaises (2019).

Son dernier recueil de nouvelles, Au fil de la chute (L’Atelier du Grand Tétras, 2022), est assorti de nombreuses illustrations de l’artiste Bern Wery. Tantôt mordante et satirique, tantôt poétique et apaisée, l’écriture de François Migeot ouvre ici un espace de voix très hétérogènes, conduit le lecteur à s’interroger, comme le fait l’auteur, en observant certains comportements, faits, gestes, et manies de ses contemporains.

Les récompenses du concours

Les prix du lauréat(e) dans chaque catégorie :