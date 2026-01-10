Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Economie

Un nouveau plafond, en baisse, pour les frais bancaires lors d’une succession

Publié le 10/01/2026 - 15:00
Mis à jour le 08/01/2026 - 17:11

Depuis le 1er janvier 2026, les frais bancaires facturés lors de la clôture des comptes d’une personne décédée sont soumis à un nouveau plafond. Cette évolution s’inscrit dans un encadrement légal mis en place fin 2025 afin de limiter les coûts supportés par les héritiers.

image d'illustration © Pixabay
image d'illustration © Pixabay

Lors du décès d’un client, les établissements bancaires réalisent plusieurs démarches administratives, susceptibles d’être facturées aux ayants droit. Comme le rappelle l’administration, ”les banques facturent, sous la dénomination ‘frais bancaires de succession’, les diverses démarches qu’elles doivent effectuer lors du décès d’un de leurs clients : entre autres, un inventaire des fonds, le transfert de l’argent aux héritiers et l’établissement d’échanges avec le notaire”.

Depuis le 13 novembre 2025, ces frais sont plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.

Un plafond maximal relevé au 1er janvier 2026

Un second encadrement est entré en vigueur au début de l’année 2026. ”Depuis le 1er janvier 2026, le montant de ces frais de clôture de compte ne peut en outre pas excéder 857 €, quoi qu’il en soit”, précise le texte officiel. Ce plafond était fixé à 850 € entre le 13 novembre et le 31 décembre 2025.

Le montant maximal est ”revalorisé chaque année en fonction de l’inflation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), à savoir la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation”.

Des cas d’exonération totale

Dans certaines situations, aucun frais bancaire de succession ne peut être facturé. Les frais sont ainsi ”totalement supprimés” lorsque les comptes et produits d’épargne appartenaient à une personne mineure.

Ils sont également supprimés ”lorsque le solde total des comptes et produits d'épargne du défunt est inférieur à 5 965 €”. Ce seuil, révisé annuellement en fonction de l’inflation, ”était fixé à 5 910 € jusqu’au 31 décembre 2025”.

Enfin, l’exonération s’applique ”lorsque les héritiers présentent à la banque un acte de notoriété ou une attestation signée par l’ensemble d’entre eux, et que les opérations liées à la succession ne témoignent pas d’une complexité manifeste”.

Un dispositif destiné à mieux protéger les héritiers

Avec ces plafonds et exonérations, les pouvoirs publics entendent limiter les frais bancaires prélevés lors des successions et renforcer la transparence des pratiques. L’objectif affiché est de mieux protéger les héritiers, en particulier dans les successions modestes ou simples, tout en tenant compte de l’évolution du coût de la vie.

banque héritage succession

Publié le 10 janvier à 15h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Vie locale

La station de Métabief veut créer des “passerelles” entre le Haut-Doubs et la Suisse…

Dans la continuité de son master plan signé le 14 octobre dernier, une autre démarche a été entreprise avec la Suisse : celle de renforcer les liens pour mieux travailler ensemble. Pour ce faire, le syndicat mixité du Mont d’Or (SMMO) a déposé un projet baptisé "Passerelle" dans le cadre du programme Interreg France-Suisse. Une réponse sera donnée au mois de mai 2026. L’occasion d’en savoir un peu plus avec le directeur du SMMO, Guillaume Thiériot.

Guillaume Thiériot métabief SMMO station de metabief syndicat mixte du mont d'or
Publié le 9 janvier à 18h00 par Hélène L.
France
Economie

Mercosur : face au risque politique, Emmanuel Macron choisit de dire non malgré des concessions “incontestables”

Dans un communiqué diffusé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026, Emmanuel Macron a tranché. Malgré les concessions "incontestables" de Bruxelles, la France votera "contre" l'accord commercial avec le Mercosur, un choix qui ne bloquera pas le traité et qui l'expose à un procès en perte d'influence, mais qui devrait permettre de sauver le gouvernement.

emmanuel macron mercosur président de la république vote
Publié le 9 janvier à 10h50 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

Vous organisez des journées portes ouvertes en 2026 ? Pensez à l’agenda maCommune.info !

L’année 2026 est lancée, et avec elle la saison des journées portes ouvertes dans les établissements scolaires, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté. Pour assurer la visibilité de votre événement, pensez à le publier dans l’agenda de maCommune.info, qui dispose d’une rubrique spécialement dédiée aux journées portes ouvertes.

agenda événement journées portes ouvertes
Publié le 6 janvier à 12h15 par Macommune.info
France
Economie

Paiement en titres restaurant dans les boutiques Hema : grogne chez les restaurateurs

C’est une enseigne non spécialisée dans l’alimentaire et pourtant, il est désormais possible de régler ses achats en titre restaurant chez Hema, une chaîne de magasins danoise proposant essentiellement de la décoration et équipement d’intérieur. Pourquoi ? Parce qu’on y trouve aussi quelques confiseries… La première organisation patronale de l'hôtellerie-restauration, l'Umih, a écrit le 24 décembre 2025 au ministre du Commerce Serge Papin pour l’”alerter" de cet agrément reçu par l’enseigne.

commerce hema magasin restaurant shopping ticket restaurant
Publié le 6 janvier à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La Bourgogne-Franche-Comté au CES de Las Vegas pour soutenir ses entreprises

La Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente du 6 au 9 janvier 2026 au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation technologique. L’objectif affiché est de promouvoir l’écosystème innovant régional et d’accompagner ses entreprises dans leur développement à l’international.

las vegas patrick molinoz region bourgogne franche-comte
Publié le 6 janvier à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

À Besançon, l’Espace Re.Source, un nouveau lieu d’activités dédié au bien-être et aux initiatives collectives

Un nouvel espace d’activités a ouvert ses portes à Besançon en octobre 2025, dans le quartier Léo Lagrange - Montrapon. Baptisé Espace Re.Source, ce local rénové est destiné à accueillir des professionnels indépendants, associations et porteurs de projets, notamment dans le secteur du bien-être. À l’origine du projet, Caroline Chauvez, psychomotricienne et praticienne en kinésiologie.

bien-être espace re.source location salle
Publié le 10 janvier à 16h00 par Alexane
France
Economie Société

Sondage – L’inflation vous incite-t-elle à attendre les soldes pour acheter ?

À partir du mercredi 7 janvier 2026, les soldes d’hiver feront leur grand retour dans les magasins physiques comme sur les boutiques en ligne. Pendant un mois, elles offriront l’occasion de s’équiper à prix réduit : vêtements, chaussures, accessoires, mais aussi électroménager. Dans un contexte où le pouvoir d’achat de beaucoup de Françaises et de Français est mis à rude épreuve par l’inflation, ces promotions influencent-elles vos décisions d’achat ? Attendez-vous les soldes pour consommer ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

commerce inflation magasin pouvoir d'achat prêt-à-porter shopping soldes sondage
Publié le 10 janvier à 10h00 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 0.43
pluie modérée
le 10/01 à 15h00
Vent
4.25 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
92 %
 