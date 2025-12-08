Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Grand Besançon Métropole
Santé

Un workbook bien être à télécharger de notre coach Anne Sallé

Publié le 08/12/2025 - 16:10
Mis à jour le 08/12/2025 - 16:10

Après une série de conseils "no stress" et l'histoire "d'Aïda", notre coach bien-être Anne Sallé vous propose de découvrir ce 8 décembre 2025 une workbook à télécharger pour plus de zénitude...
 

©
©

À l’approche de Noël, j’ai envie de vous offrir un premier cadeau, à vous mes fidèles lecteurs et lectrices de ma rubrique : un cahier d’exercices gratuit (on appelle ça aussi un workbook), une sorte de carnet de bord simple et inspirant à compléter pour commencer à lever les freins qui étouffent parfois notre élan intérieur. Pas une méthode miraculeuse, mais un espace pour se poser — enfin — les bonnes questions.

Ce carnet contient 6 conseils essentiels : apprendre à observer ses pensées sans s’y perdre, reconnaître ses besoins, apprivoiser la peur du regard des autres, identifier ce qui épuise… et surtout, se remettre au centre de sa propre vie. Quelques pages pour souffler, noter, ressentir, et cheminer vers un mieux-être durable. Ces conseils sont inspirés par les problèmes que chacun.e vient me partager dans mes diverses activités et accompagnements qui font du bien au physique et au mental.

L’épanouissement n’est pas un luxe réservé à quelques-uns : c’est un chemin accessible, pas à pas, à chacun d’entre nous. Et peut-être que ce Noël, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire… c’est de recommencer à vous écouter.

Bientôt un deuxième cadeau... Restez connecté.e.s !

Allez + loin

bien-être confiance en soi être soi santé mentale zen

Publié le 8 décembre à 16h10 par Anne Sallé • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Besançon
Santé

Objectif fêtes : se préparer sans stress et arriver à Noël sans redouter la dinde

Conseils nutrition • Les fêtes de fin d'année sont rarement l'occasion rêvée pour garder la ligne. Mais notre diététicienne Valentine Caput vous livre quelques conseils pour aborder les fêtes de fin d'année avec sérénité en mettant en place de bonnes habitudes. 

alimentation diététicienne fêtes de fin d'année valentine caput
Publié le 8 décembre à 12h00 par VALENTINE CAPUT • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

collecte dons téléthon
Publié le 8 décembre à 10h38 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

La campagne de vaccination HPV et méningites est relancée dans les collèges de Bourgogne-Franche-Comté

La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningites est relancée en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la troisième année consécutive, elle se déploie dans plus de 330 collèges de la région. Au total, près de 100.000 élèves de 5e, 4e et 3e peuvent se faire vacciner au sein de leurs établissements.

académie de besançon académie de dijon ars bourgogne franche-comté collège méningite papillomavirus vaccin
Publié le 4 décembre à 10h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

harmonie mutuelle lunette reconditionné
Publié le 3 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Santé

Le Centre de santé sexuelle de Besançon, un lieu où “on veille sur la vie” selon Christine Bouquin

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), le Département du Doubs a inauguré mardi 2 décembre 2025 les locaux du Centre de santé sexuelle et de la PMI installés désormais au 23 rue Charles Nodier à Besançon. 

centre de santé sexuelle christine bouquin département du doubs Protection maternelle et infantile
Publié le 6 décembre à 16h18 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Formations dentaires en Bourgogne Franche-Comté : l’ARS annonce un soutient supplémentaire de 3,8 millions d’euros

Quatre ans, quasiment jour pour jour, après l’annonce de la création d’une formation en Bourgogne-Franche-Comté, l’institut universitaire de soins dentaires (IUSD) du CHU de Dijon est inauguré ce 1er décembre 2025. A cette occasion, l’Agence régionale de santé a annoncé un soutien supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour l’ensemble de la formation en odontologie, à l’échelle régionale.

ars bourgogne franche-comté formation soins dentaires
Publié le 2 décembre à 16h00 par Hélène L.
Besançon
Santé

Le groupe Urolib célèbre 10 ans d’innovation dans le traitement focal du cancer de la prostate

À l’occasion de Movember, le groupe Urolib – premier acteur d’urologie en Bourgogne-Franche-Comté, réunissant 10 urologues associés – a célébré le 26 novembre dernier les 10 ans d’utilisation du traitement focal par ultrasons Focal One à la Clinique Saint-Vincent (ELSAN).

cancer de la prostate clinique saint-vincent santé urologie
Publié le 1 décembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 12.58
couvert
le 08/12 à 18h00
Vent
1.2 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
92 %
 