Un workbook bien être à télécharger de notre coach Anne Sallé

Après une série de conseils "no stress" et l'histoire "d'Aïda", notre coach bien-être Anne Sallé vous propose de découvrir ce 8 décembre 2025 une workbook à télécharger pour plus de zénitude...

À l’approche de Noël, j’ai envie de vous offrir un premier cadeau, à vous mes fidèles lecteurs et lectrices de ma rubrique : un cahier d’exercices gratuit (on appelle ça aussi un workbook), une sorte de carnet de bord simple et inspirant à compléter pour commencer à lever les freins qui étouffent parfois notre élan intérieur. Pas une méthode miraculeuse, mais un espace pour se poser — enfin — les bonnes questions.

Ce carnet contient 6 conseils essentiels : apprendre à observer ses pensées sans s’y perdre, reconnaître ses besoins, apprivoiser la peur du regard des autres, identifier ce qui épuise… et surtout, se remettre au centre de sa propre vie. Quelques pages pour souffler, noter, ressentir, et cheminer vers un mieux-être durable. Ces conseils sont inspirés par les problèmes que chacun.e vient me partager dans mes diverses activités et accompagnements qui font du bien au physique et au mental.

L’épanouissement n’est pas un luxe réservé à quelques-uns : c’est un chemin accessible, pas à pas, à chacun d’entre nous. Et peut-être que ce Noël, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire… c’est de recommencer à vous écouter.

Bientôt un deuxième cadeau... Restez connecté.e.s !