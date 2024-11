Une boutique Ã©phÃ©mÃ¨re Lego ouvre vendredi dans la Galerie Chateaufarine Ã  BesanÃ§on

"Véritable invitation à libérer sa créativité pour les plus petits avec les LEGO® DUPLO et pour les plus grands avec les LEGO® architecture, les LEGO® Star Wars, les LEGO® Minecraft ou encore les LEGO® City, vous y découvrirez toutes les nouveautés, mais aussi les meilleures ventes LEGO® et, avec l’aide de nos conseillers, trouverez le cadeau parfait pour cette fin d’année", explique la Fnac.

Ouverture de la boutique du 22 novembre au 31 décembre à la Galerie Chateaufarine, route de Dole à Besançon.