Derniers jours pour profiter des animations de la Fête de la science

Ateliers, jeux, visites, conférences… Près d’une centaine d’événements ont été proposés à travers la région. Dans les musées, bibliothèques, écoles, universités, laboratoires,… Passionnés, animateurs, et même chercheurs sont venus à la rencontre du public pour faire découvrir la science et l’actualité de la recherche.

Sept villages des sciences

Véritables temps forts, les Villages des sciences laisseront la fête battre son plein en rassemblant sur plusieurs jours de nombreux exposants et animations. Sept sont organisés dans notre région, à Autun, Auxerre, Besançon, Dijon, Dompierre-les-Ormes Le Creusot et Montbéliard.

Une thématique nationale "Un océan de savoirs" avec Guillaume Néry, apnéiste de renom et amoureux du monde aquatique, pour parrain de la Fête de la science 2024.

Pour cette 33e édition, Pascal Neige, professeur de paléontologie à l’Université de Bourgogne, endosse le rôle d’Ambassadeur régional BFC. "Car la Bourgogne-Franche-Comté à bel et bien connu un océan appelé « Thétys », il y a plusieurs millions d’années… Rattaché au laboratoire Biogéosciences, Pascal Neige effectue justement ses recherches sur les océans du passé. En étudiant les fossiles marins, il participe à documenter les extinctions ou au contraire les augmentations de la biodiversité marine dans l’espace et dans le temps..", précisent les organisateurs.

À Besançon :

L’université de Franche-Comté accueille la manifestation où sont proposés des animations, démonstrations, spectacles, jeux et expériences, avec des dizaines de chercheurs, médiateurs et scientifiques de tous genres... Immersion en réalité virtuelle, découverte des robots, expériences en physique-chimie, observation du soleil, exploration des aliments fermentés, fabrication en 3D, plus de 30 animations pour réveiller la curiosité dans un esprit convivial et chaleureux.

Le programme à Besançon : actu.univ-fcomte.fr/sites

Infos +

La Fête de la Science est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; elle est coordonnée en région par le Pavillon des Sciences et l’Université de Bourgogne-Franche-Comté avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté.