Une convention de partenariat pour accueillir les étudiants sénégalais en Bourgogne-Franche-Comté

Mardi 25 avril au campus de la Bouloie à Besançon, Christine Le Noan, directrice du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) Bourgogne-Franche-Comté et Emile Bakhoum, représentant de l'ambassade de la République du Sénégal en France ont signé une nouvelle convention de partenariat.

Cette collaboration vise à renforcer l'accueil et l'accompagnement des étudiants sénégalais dans leur parcours d'études en Bourgogne-Franche-Comté. La directrice a été saluée par les collectivités et acteurs de la vie étudiante attachés à l’accueil des étudiants internationaux sur le territoire.

L'accès à un logement universitaire avec la possibilité de réserver

Le Crous, opérateur de l’Etat en matière de vie étudiante, s'engage ainsi à offrir aux étudiants sénégalais un accompagnement personnalisé dans la réalisation de leurs démarches, qu’il s’agisse de la constitution de leur dossier de logement ou de la mobilisation de dispositifs de solvabilité, tels que VISALE. Il garantit, par ailleurs, dans le cadre de cette convention, l'accès à un logement universitaire avec la réservation de 20 hébergements de son parc en Bourgogne-Franche-Comté (10 à Dijon et 10 à Besançon).

L'Ambassade de la République du Sénégal en France, garant des séjours

Les étudiants sénégalais bénéficieront également de l’offre de service proposée par le Crous à l’ensemble des étudiants du territoire : restauration à tarif social, accès aux animations culturelles et sportives, accompagnement social et financier, etc. L'Ambassade de la République du Sénégal en France s'engage, quant à elle, à apporter un soutien logistique et administratif aux étudiants sénégalais, en jouant le rôle d’intermédiaire entre ces derniers et le Crous Bourgogne-Franche-Comté.

Elle présentera ainsi au Crous des étudiants remplissant les conditions d’attribution, et se portera garant de chacun des bénéficiaires via son dispositif de caution solidaire pour les soutenir en cas d’éventuelles difficultés rencontrées pendant leur séjour en France. De nouvelles modalités de travail basées sur un lien entre l’Ambassade et le service social du Crous faciliteront en outre les échanges en vue d’un besoin d’accompagnement social et financier de l’ensemble des ressortissants

étudiants sénégalais.