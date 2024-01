Recette du week-end : une galette comtoise végane

Après les fêtes de fin d’année, s’enchaîne l’Epiphanie avec ses galettes frangipanes ou comtoises selon les goûts. Ce week-end des 6 et 7 janvier 2024, on vous propose une recette de galette comtoise végétale et un peu moins calorique que la version originale, validée par l'équipe de maCommune.info...