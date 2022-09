Une nouvelle boutique Scotch and Soda au centre-ville de Besançon

Sur une surface de 91 m2, le magasin propose les collections homme et femme de la marque ainsi que ses lignes d’accessoires. Quatre personnes composent l’équipe de la boutique.

Le design de la boutique correspond au nouveau concept « Free Spirit » de Scotch & Soda. Il est inspiré de « l’expression personnelle et l’esprit libre d’Amsterdam", ville Natale de la marque, associant des couleurs chaudes à des éléments de design épurés, nous explique-t-on. Ce visuel connecte ainsi des éléments connus et inattendus, et incorpore des touches durables comme des lampes LED, des parquets à chevrons certifiés FSC et de nouveaux cintres en matériaux recyclés.

