Une nouvelle maison des urgences vétérinaires a ouvert à Besançon

Cette maison des urgences est installée depuis le 15 novembre 2025 au sein d’une clinique partagée avec le nouveau centre de référé Newref, située 1 rue Madeleine Brès à Besançon. Le numéro d’urgence "3115" vient également d’être mis en place.

Le 3115 est un numéro de téléphone qui permet d’avoir accès à des conseils ou d'être orienté en urgence au 1 rue Madeleine Brès à Besançon, nouvelle maison des urgences vétérinaires.

"Face à une pression accrue sur les gardes vétérinaires dans le secteur, 3115 ouvre une nouvelle structure pour sécuriser la continuité des soins d’urgence", nous est-il précisé.

Les maisons des urgences vétérinaires sont des structures entièrement dédiées à la permanence et la continuité des soins pour les animaux de compagnie, fonctionnant principalement la nuit et les week-ends, 7 j/ 7, en dehors des heures d’ouverture habituelles des structures vétérinaires classiques.

Elles disposent de plateaux techniques dédiés à la gestion des urgences (imagerie, chirurgie d’urgence, analyses sanguines, unités de réanimation et soins intensifs) et sont gérées par des équipes de vétérinaires et d’assistants formés spécifiquement à la gestion des cas critiques et des urgences vitales.

"Ces entités travaillent en étroite collaboration avec les vétérinaires traitants des régions pour garantir une prise en charge rapide, efficace et un suivi des animaux en détresse", est-il souligné.