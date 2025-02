Une opération “Don de cheveux” à la Toison d’Or de Dijon

Après le succès de la première édition en 2024, la “Semaine solidaire et responsable” met en lumière la notion de consommation raisonnée et durable. Du 5 au 8 mars 2025, les visiteurs pourront participer à une série d’ateliers mode & beauté responsables et prendre part à l’opération "Don de cheveux", en soutien aux femmes atteintes de cancer à la Toison d’Or de Dijon.

Après le succès de la 1ère édition, le centre renouvelle l’opération “Don de cheveux”, une action initiée par la Jeune Chambre Économique de Dijon. L’an dernier, plus de 100 visiteurs, âgés de 4 à 70 ans, s’étaient prêtés au jeu et avaient permis de récolter 45 mètres de cheveux. Ces derniers, transmis à l’association Fake Hair Don’t Care, ont permis de confectionner plus de 10 perruques pour les femmes atteintes de cancer.

Cette année, c’est adossé à l’association Avec la deuche rose, que la Toison d’Or organise l’opération. Les 7 et 8 mars prochains, hommes et femmes de tous âges sont attendus au niveau 0 du centre, le long de l’allée Primark, pour réaliser un don de cheveux. Dans une atmosphère chargée d’émotion, entre le bruit des ciseaux et les regards complices des donneurs, la générosité sera une nouvelle fois à l’honneur.

L’opération se déroulera en partenariat avec les salons de coiffure Pop Hair Dijon. Des coiffeurs professionnels assureront bénévolement les coupes. Tous les types de cheveux seront acceptés (colorés, traités, naturels...), à condition de donner à minima 10 cm, selon une méthode de collecte bien définie. Les coupes se feront sur des créneaux de 15 minutes, avec une égalisation des cheveux offerte. Il sera possible de prendre rendez-vous directement sur le site du centre. Quelques créneaux sans réservation seront aussi accessibles, dans la limite des places disponibles.

À noter que le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Jeune & Rose sera également présente à côté de l’espace Don de cheveux. Les bénévoles proposeront des démonstrations avec un buste pour expliquer l’auto-palpation et sensibiliser les visiteurs à ce geste crucial pour la détection du cancer du sein.

Infos +