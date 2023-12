Une prime exceptionnelle pour des agents de la Ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et du CCAS

Pas moins de 162 montres de luxe dont ”la plus importante vente” de Rolex en France en 2023 sont mises en vente mercredi 6 décembre à l’espace Grammont à Besançon, berceau de l'horlogerie française, une vente aux enchères organisée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).