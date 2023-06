Une voie verte entre Ornans et l'hôpital-du-Grosbois

Les travaux sur la voie verte Ornans / Hôpital-du-Grosbois ont été finalisés à la fin de l'année 2022. Elle s'étend sur 7,8 km de voies aménagées avec trois revêtements innovants pour un coût final de 1,2 million d'euros (co-financé par l'Europe, l'État et la Région).

Le Département a fait appel à quatre entreprises de la région.

Le détail des différents revêtements :

un tronçon de 2 770 m dans le secteur de Bonnevaux -> Entreprise Colas a mis en œuvre un revêtement appelé "Minéralith"

un tronçon de 2 150 m dans le secteur de Foucherans -> Entreprise Bonnefoy a mis en œuvre un revêtement appelé "Naturstab"

un tronçon de 1 950 m dans le secteur de Trépot -> Entreprise Roger Martin a également mis en œuvre du "Naturstab"

un tronçon de 1 650 m dans le secteur de l’Hôpital-du-Grosbois -> Entreprise Eurovia / Vermot a mis en œuvre un revêtement appelé "Décovia"

Des kms de balade possible dans le Doubs...

Le Doubs compte 2 276 kilomètres d’itinéraires balisés VTT, répartis en 92 circuits, dont 195 kilomètres servant de support à la Grande Traversée du Jura VTT.

Le Département souhaite développer une offre VTT sportive, touristique et de loisirs à l’année. C’est dans cette dynamique qu’une étude de préfiguration de l’offre pour la pratique du VTT dans le Doubs a été conduite en 2021-2022. Suite à ce diagnostic, un programme de 25 actions sera mis en place dans les prochains mois.

Actuellement:

475 kilomètres de réseau cyclable, dont 412 d’itinéraires nouvellement balisés:

318 kilomètres sur la zone Rougemont / Baume-les-Dames

157 kilomètres sur la zone Frasne / Vallée du Drugeon

Ces circuits s’appuient sur les infrastructures existantes (Eurovéloroute, GTJ, P’tite GTJ)

183 points-nœuds mis en place

Le Département souhaite étendre le réseau points-nœuds sur l’ensemble du territoire d’ici à 2027 :

En 2023 se finalisera la couverture du dispositif sur la Communauté de communes des 2 Vallées Vertes (soit 32 communes au total).

En 2024 seront couvertes les Communautés de communes de Sancey-Belleherbe, Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et l’agglomération de Montbéliard.

Les actions prioritaires à venir

En septembre

Création d’une offre gravel : 30 parcours de différentes difficultés répartis sur l’ensemble du territoire et s’articulant avec le réseau de transports en commun (gare TER principalement) et un parcours «grand format » à réaliser sur plusieurs jours.

Création d’un pôle ressource VTT départemental qui sera porté par l’Espace Nordique Jurassien. Ce pôle aura trois missions comprenant le renforcement de l’offre VTT existante, l’animation de la filière VTT et l’accompagnement technique des porteurs de projet.

En octobre

• Participation au Salon Roc d’Azur, plus grande manifestation mondiale de VTT qui réunit chaque année l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. C’est l’occasion pour le Département de promouvoir la destination Doubs pour la pratique du VTT, du cyclotourisme et du gravel.