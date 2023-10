Vélo : une soixantaine de personnes réunies autour de cette pratique à Montbéliard

Dans le cadre de l'action "Et si on se comptait", initiée par Vélocité, une soixantaine de personnes se sont réunies sur l'esplanade du Château à Montbéliard samedi 21 octobre 2023. Le but, démontrer que les personnes sont "de plus en plus nombreuses à se déplacer à vélo". Objectif final : convaincre les élus de se pencher davantage sur les aménagements cyclables, à l'approche du budget annuel.

Après les 425 participants au challenge "Je vais au boulot à vélo", une deuxième action s'est déroulée sous le nom de "Et si on comptait". L'objectif de ce rassemblement, valoriser les déplacements à vélo, "de plus en plus nombreux" dans la région. "Cette action prouver que de plus en plus de personnes utilisent leur vélo, pas seulement pour le loisir, pas seulement pour se rendre au travail, mais aussi pour se déplacer au quotidien et que les décideurs devaient en prendre acte à l'avenir...", avait ajouté Vélocité.