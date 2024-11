Vigilance orange : la neige attendue pour le début d’après-midi sur toute la Bourgogne-Franche-Comté

Météo France prévient qu’à partir de ce jeudi 21 novembre 2024, 11h, des chutes de neige aborderont les départements de la Nièvre, l'Yonne, de l'Aube et de la Côte d'Or. Celles-ci s'étendent ensuite vers la Haute-Marne, la Haute-Saône et le Doubs vers 13h et enfin le Territoire de Belfort, les Vosges et le Haut-Rhin dès 15h.

L'épisode neigeux se prolongera jusqu'en soirée sur tous ces départements et se cantonnera ensuite à la Franche-Comté et le Haut-Rhin en milieu de nuit de jeudi à vendredi.

Le vent devrait être lui aussi assez soutenu dès 13h, surtout dans le Doubs et le Jura placés en vigilance jaune.

Jusqu'à 20 cm de neige

Sur l'ensemble des départements concernés, il est attendu en général de 5 à 10 cm de neige.

Les cumuls pourront monter jusqu'à 15 cm localement, 20 cm dans l'Yonne, sur les plateaux de Côte d'Or, en Haute-Saône et dans le secteur de Belfort/Monbéliard/sud du Haut-Rhin.

Les chutes de neige devraient s’estomper en milieu de nuit de jeudi à vendredi mais un regel généralisé se produit en seconde partie de nuit d'où un prolongement de la vigilance orange jusqu'à vendredi matin.

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route. Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.

En cas d’obligation de déplacement :

Se munir d’équipements spéciaux ;

Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;

Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;

Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;

Éviter les accélérations et les à-coups ;

Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;

Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige, les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;

Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;

Ne quitter le véhicule sous aucun autre prétexte seulement sur sollicitation des sauveteurs.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.