Vins : Cédric Klapisch, Martin Solveig et Alice Taglioni stars des enchères de Beaune

Le DJ Martin Solveig, le réalisateur Cédric Klapisch et l'actrice Alice Taglioni présideront l'adjudication du lot vedette de la vente des vins des Hospices de Beaune, plus anciennes enchères caritatives au monde, ont annoncé mercredi 22 octobre 2025 les organisateurs.

Les trois stars auront pour mission de faire monter les enchères du lot phare de la 165e vente de Beaune (Côte d'Or), le 16 novembre, à savoir la pièce de charité, dite également "pièce des présidents" ("pièce" désignant un fût en Bourgogne), traditionnellement réservée à une oeuvre caritative autre que les hôpitaux et Ehpad gérés par les Hospices de Beaune.

Ce tonneau, qui contiendra 228 litres du prestigieux Pommard 1er cru les Rugiens, sera cette année vendu au profit de l'association EHCO (Enfance et Handicap en Côte d'Or) et de l'Institut Robert-Debré du Cerveau de l'Enfant.

Zoom sur les trois invités...

Martin Solveig, DJ français faiseur de tubes internationaux, a fait ses adieux à la scène en juillet dernier, à l'âge de 49 ans. Cédric Klapisch, 64 ans, réalisateur aux 17 millions d'entrées, appartient au cercle restreint des cinéastes français remplissant les salles, avec notamment "Un air de famille" (1996) ou "L'Auberge espagnole" (2002) et ses suites. Alice Taglioni, 49 ans, déjà marraine de l'édition 2018 des enchères de Beaune, est notamment connue pour avoir joué dans "La Doublure", de Francis Veber (2006).

Des enchères pour de l'hôpital public de Beaune et 9 ehpad

L'adjudication de la pièce de charité est traditionnellement le clou des enchères. L'an dernier, elle avait été vendue 360.000 euros, plus un don supplémentaire de 100.000 euros, soit 1.250 euros la bouteille, mais le record a été établi en 2021 à 800.000 euros. Outre ce lot, le produit de ces enchères, nées en 1849, est destiné aux investissements de l'hôpital public de Beaune, ainsi qu'à ces neuf Ehpad.

Les Hospices ne reçoivent en effet aucun argent public pour la rénovation de leurs infrastructures et comptent sur les dons, majoritairement en vignes, faits au fil des siècles, depuis leur fondation en 1443. Les Hospices en possèdent aujourd'hui 60 hectares. Cette année, 539 lots seront proposés à la vente sous le marteau de Sotheby's. Les recettes avaient atteint en 2024 13,944 millions d'euros (hors frais), loin du record de 2022 (29 millions d'euros).

"Sans ce soutien essentiel, la réalisation de nombreux investissements serait tout simplement impossible, d'autant plus dans un contexte marqué par une loi de financement de la Sécurité sociale annonçant de nouvelles contraintes budgétaires", a souligné dans un communiqué Guillaume Koch, directeur des Hospices Civils de Beaune.

