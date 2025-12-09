Virements bancaires bloqués plusieurs jours à Noël, on vous explique pourquoi

Noël tombant cette année un jeudi, les virements interbancaires classiques (lorsque la personne qui effectue le virement et celle qui le reçoit n’ont pas leur compte dans la même banque) ne seront pas exécutés pendant plusieurs jours. Les virements seront possible mais le transfert d’argent ne sera effectif qu’à partir du 29 décembre 2025. Une situation normale mais à prévoir puisqu’elle pourrait notamment retarder le versement de votre salaire…

Tous les week-ends, ainsi que certains jours fériés, les systèmes de règlement des paiements exploités par la Banque centrale européenne sont fermés, rappelle le site internet service-public.gouv.fr. Ce sera notamment le cas le jeudi 25 décembre 2025, ainsi que le vendredi 26 décembre 2025 (il s’agit du "boxing day", un jour férié célébré dans plusieurs pays anglophones).

Par conséquent, entre le jeudi 25 et le dimanche 28 décembre inclus, les virements standards que vous effectuerez sur des comptes situés dans une autre banque que la vôtre ne seront pas traités ; ces transferts d’argent ne seront effectifs que le lundi 29 décembre 2025.

Cela concerne uniquement les virements interbancaires standards, précise encore le site du gouvernement. Les virements internes (lorsque la personne qui effectue le virement et celle qui le reçoit ont leur compte dans la même banque) fonctionnent durant les périodes de fermeture des systèmes de règlement des paiements. De même, les services de virement instantané demeurent opérationnels durant ces périodes, restant accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Infos +

En 2026, selon le calendrier rendu public par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires, les virements interbancaires standards ne seront pas traités, en plus des week-ends, les jours fériés suivants :