Vous organisez des journées portes ouvertes en 2026 ? Pensez à l’agenda maCommune.info !

L’année 2026 est lancée, et avec elle la saison des journées portes ouvertes dans les établissements scolaires, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté. Pour assurer la visibilité de votre événement, pensez à le publier dans l’agenda de maCommune.info, qui dispose d’une rubrique spécialement dédiée aux journées portes ouvertes.

Vous n’avez pas encore créé votre compte gratuit sur maCommune.info ? C’est le moment de vous lancer ! En quelques clics seulement, vous pouvez annoncer vos événements, notamment les journées portes ouvertes de votre établissement/entreprise, et toucher un large public.

Quelques conseils pour une annonce efficace :

Rédigez un titre clair et accrocheur comprenant : la mention "Journée(s) portes ouvertes" le nom de l’établissement la ou les dates de l’événement Exemple : "Journées portes ouvertes au lycée Pergaud à Besançon le 10 janvier"

Complétez soigneusement les champs des informations pratiques : dates, horaires et lieu.

Ajoutez une photo de votre établissement : les annonces illustrées attirent davantage l’attention de nos lectrices et lecteurs.

Rédigez une courte introduction , par exemple :

"Le lycée Pergaud à Besançon organise sa journée portes ouvertes le samedi 10 janvier 2026, de 9h à 12h."

Présentez le programme de la journée dans un court texte descriptif :

"Lors de cette journée, les futurs lycéens et leurs parents pourront visiter les locaux, échanger avec l’équipe pédagogique et découvrir les formations proposées. Des animations préparées par les élèves permettront également de se plonger dans la vie de l’établissement, etc."

N’hésitez pas à préciser les animations prévues, les temps forts de la journée ou encore la possibilité de réserver des mini-entretiens avec l’équipe pédagogique afin de donner envie au public de venir vous rencontrer.