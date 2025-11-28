Winer, la start-up franc-comtoise dédiée à la dégustation de vin à l’aveugle digitalisée

Commercialisées depuis le début du mois de novembre 2025 dans tous les cavistes bisontins et sur internet, les bouteilles Winer permettent de rendre accessible à tous une véritable dégustation de vin à l’aveugle. Développé par le Franc-Comtois Romain Beke, la marque, dont l’atelier est basé à Nancray, veut ainsi promouvoir le "consommer moins de vin mais mieux" tout en proposant une expérience conviviale et authentique.

Passionné de vin et de dégustation, Romain Beke en a rapidement fait son métier. Après un BTS vins et spiritueux, le Franc-Comtois évolue dans ce domaine depuis 2008 mais c’est il y a tout juste deux ans qu’il a eu l’idée de créer Winer. Après avoir manqué une dégustation à l’aveugle entre amis, il imagine une manière de pouvoir participer à ce type d’événement facilement et depuis chez soi. Rejoint par son associé Aloïs Bideaux, en charge de la communication et du développement, ils lancent la marque Winer en 2025.

Des bouteilles qui se renouvellent

Souhaitant prôner l’art de "déguster autrement", Romain a créé, développé et breveté un étui cartonné, composé d’une petite goutte facilitant la prise en main, qui dissimule une bouteille de vin de 75 cl rouge ou blanc, vinifié et mis en bouteille par les vignerons eux-mêmes. L’enveloppe permet, sur le même modèle que la chaussette, de déguster le vin à l’aveugle.

La dégustation peut se faire jusqu’à sept personnes (7 verres) sur une même bouteille. Les coffrets cartonnés sont adaptables jusqu’à sept formats de bouteille différents. Actuellement, Winer propose cinq références possibles (3 blancs, 2 rouges) mais d’ici février dix bouteilles au total seront proposées. Celles-ci sont amenées à être renouvelées régulièrement puisque chaque série ne compte que 1500 bouteilles.

Débouchez, dégustez, devinez

La base du projet étant de "consommer moins de vin mais mieux", Romain a ajouté sur chaque bouteille un QR code qui renvoie à un quiz en ligne accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur. Chaque questionnaire est lié à la bouteille dissimulée. Les quiz ont été développés pour permettre « d’apprendre, de comprendre et de transmettre le savoir-faire des vignerons tout en se défiant » soi-même ou entre amis/famille précise le fondateur.

Basés sur le modèle des concours de sommelleries, les questionnaires permettent ainsi "une vraie dégustation professionnelle mais accessible à tout le monde". L’objectif étant de "se familiariser avec le vocabulaire du vin" mais aussi "apprendre et éveiller ses sens" avec pour objectif final de deviner la bouteille cachée "jusqu’au millésime près" prévient Romain. Les questions portent ainsi sur les reflets, l’intensité, les fruits utilisés etc.

Si l’objectif peut faire peur à ceux qui n’y connaissent pas grand chose en matière de vin, l’application Winer s’adresse justement à tous grâce aux trois modes de dégustation proposés.

En mode apprentissage , l’utilisateur est guidé pas à pas tout au long de sa dégustation. Après chaque question, la réponse est donnée et expliquée. Il n’y a pas de temps limite.

, l’utilisateur est guidé pas à pas tout au long de sa dégustation. Après chaque question, la réponse est donnée et expliquée. Il n’y a pas de temps limite. En mode entraînement , un chronomètre se déclenche. Réservé aux plus expérimentés, ce mode ne révèle les réponses aux questions qu’à la toute fin du questionnaire.

, un chronomètre se déclenche. Réservé aux plus expérimentés, ce mode ne révèle les réponses aux questions qu’à la toute fin du questionnaire. Le mode battle est un mode compétition qui permet à des concurrents de s’affronter seuls ou en équipe. Il permet notamment à un administrateur de créer une session accessible à plusieurs concurrents grâce à un mot de passe généré automatiquement. Un caviste peut par exemple faire sa propre battle lors d’un événement particulier. Un classement final est établi à la fin du questionnaire.

Au total, l’utilisateur doit répondre à 21 questions si la bouteille est un vin blanc, 23 s’il s’agit d’un vin rouge.

Une vidéo explicative d'un sommelier à la fin de chaque questionnaire

Selon son fondateur, Winer s’adresse aussi bien aux experts comme aux amateurs de vin désireux "de déguster un verre de vin mais en allant un peu plus loin en essayant de comprendre ce que l’on consomme tout en se performant". À la différence des cours d’oenologie "souvent coûteux", on peut ici "se challenger à la maison sans la peur du regard ou du jugement des autres". D’ailleurs, "plus on déguste à l’aveugle, plus on arrive à retrouver les goûts, les textures, les odeurs", cet éveil des sens permet ainsi de progresser rapidement. "À l’aveugle tu vas te tromper plein de fois, mais à force tu vas réussir à mieux détecter les arômes et les goûts" nous confie l’entrepreneur.

À la fin de chaque quiz, la réponse est donnée en vidéo par un sommelier travaillant chez Guy Savoie à Paris. Celui-ci présente la cuvée et ses spécificités que les utilisateurs viennent de déguster.

Winer

30€ le coffret

3 bouteilles de blanc, 2 bouteilles de rouge disponibles.

Boutique en ligne en cours.

Site internet : https://winer.vin/

Instagram : winer.vin.officiel

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.