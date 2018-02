Le 19e Régiment du génie de Besançon reçoit le général de corps d'Armée Gilles Lillo : qui est-il ?

Le Général de corps d'Armée venu en visite à Besançon donne les orientations et vérifie que les directives du plan famille sont appliquées. C'est dans ce cadre que trois tables rondes ont été organisées ce mardi. Une première s'est déroulée avec les officiers du régiment, une deuxième avec les sous-officiers et une troisième avec les militaires du rang.

"Je m'assure que les unités sur mon territoire suivent les directives"

"J'ai un képi d'officier général de zone de défense et de sécurité Grand-Est et je m'occupe de l'emploi opérationnel de Sentinelle. Je m'assure que les unités mises en œuvre dans différentes villes soient employées correctement dans la lutte contre le terrorisme", explique le général de corps d'Armée Gilles Lillo, commandant la zone de Défense Nord-Est.

"Mon deuxième képi est terrien. Je suis chargé, au nom du chef d'État-major de l'armée de Terre et pour certains domaines au nom de la ministre, de m'assurer que les unités sur mon territoire (30 Régiments) suivent les directives données en terme de sécurité, de condition du personnel et d'infrastructures conformément".

Un bâtiment réhabilité pour le printemps

Afin de centraliser et optimiser l'espace d'entraînement, le 19e Régiment du génie de Besançon aura un nouveau bâtiment d'instruction et des sports au printemps prochain. Sur une surface de 400 m2, le bâtiment sera baptisé Alain Mimoun en l'honneur de l'athlète médaillé d'or au marathon des Jeux olympiques de 1956 à Melbourne. Dix ans auparavant, il avait évité de justesse l'amputation de sa jambe gauche après avoir reçu un éclat d'obus lors de la bataille du mont Cassin.



En plus de ce bâtiment, un atelier de réparation de véhicule va être livré. "Le bâtiment d'instruction sera destiné à notre compagnie d'Angers, arrivée il y a de cela un an et demi", précise le Colonel Christophe Bizien, commandant le 19e Régiment du Génie. Ces dispositions ont notamment été prises suite au transfert d'une compagnie au 13 Régiment de Valdahon et à l'arrivée de celle d'Angers : "cela a demandé une réorganisation du régiment avec l'arrivée de nouveaux matériels et de personnes", indique-t-il.

