25.000 personnes ont répondu présentes pour la Percée du Vin jaune en ce début février. Cette année, des dispositions particulières ont été prises avec les bus Ontours au départ de plusieurs villes et villages, la réservation en ligne, un parking en zone industrielle.

En plus des dégustations dans les différents caveaux, deux scènes musicales ont été installées et animés par neuf groupes. Le dimanche, l’office religieux a été suivi du cortège et de la cérémonie officielle avec la mise en perce du millésime 2011.

Les concours et ventes aux enchères

Vente aux enchères

Total des ventes : 16 420 euros

Meilleures ventes :

Château Chalon - 1928 - Caves Jean Bourdy 650 euros

Château Chalon - 1945 - Caves Jean Bourdy 400 euros

Poligny ass.cép. 1895 Lieudit « Foulnay » - Badoz Marius (100 cl) 350 euros

Arbois Vin Jaune - 1947 - Anthonioz Félix 340 euros

Château Chalon - 1949 - Credoz Jean 330 euros

Sommellerie : « Trophée des Vins du Jura » présidé par Michel Hermet

Questionnaire écrit concernant le vignoble, commentaire écrit d’un vin blanc du Jura & épreuve pratique "préparation d’une bouteille en vue de la servir"

Catégorie Junior (16 candidats) : Emma BATISDE – Lycée d’Occitanie, Toulouse

Catégorie Senior (15 candidats) : Alexis ATTAL – Sommelier de rang, Le Manoir aux Quat’Saisons, Oxford, Angleterre

Cuisine : 14ème Concours, « Trophée André Jeunet »

Concours de créativité autour du ris de veau (11 concurrents)

Palmarès : 1er : Barnabé PETRIGNET - Lycée H. Friant à Poligny (39), 2ème : Méline LERDUNG - CFA Storck à Guebwiller (68), 3ème : Maud LOISY - Lycée le Castel à Dijon (21)

Clavelinage

Opération ouverte aux récoltants, coopératives et négociants produisant ou commercialisant du Vin Jaune des quatre appellations : Château-Chalon, Arbois, L’Etoile, Côtes du Jura, âgés de dix ans et trois mois au maximum.

Un jury de professionnels et amateurs avertis distingue les meilleurs Vins Jaunes représentatifs de leur AOC et millésime. A l’issue d’une dégustation à l’aveugle, un tiers des Vins Jaunes présentés est "claveliné".