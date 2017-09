3.000 km à tricycle en 50 jours : le défi lancé pour lutter contre les AVC

Philippe Meynard, ancien maire de Barsac en Gironde s'est lancé à tricycle dans un tour de France accompagnés par Stéphanie Dubois et Patrick Josset, victimes d'AVC, et de Gino Poretto, administrateur de l'ADOT (association des donneurs d'organes et tissus humains).Il fera étape respectivement les 2 et 3 octobre 2017 à Dijon et Besançon.