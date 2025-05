À Besançon, un loveshop célèbre la marche des fiertés tout au long du mois de mai

"Il est temps d’être fier, la Pride arrive !" - C’est avec cette déclaration joyeuse et engagée que le loveshop Avec Love lance une série d’événements pour célébrer la communauté LGBTQIA+ durant tout le mois de mai. Située au cœur de Besançon, la boutique se transforme en lieu d’inclusion, d’éducation et de fête, avec une programmation hebdomadaire autour de la Pride qui se tiendra le 17 mai 2025.

Pour la gérante Andie Gaubert, cette initiative s’inscrit dans une volonté claire : "accueillir au mieux la Pride à Besançon et d’éduquer les personnes en ce qui concerne la communauté LGBTQIA+". Fidèle à ses valeurs fondatrices — sécurité, inclusivité et santé — le loveshop entend montrer que la marche des fiertés, ce n’est pas qu’un jour de défilé, mais bien un mois entier de sensibilisation et de visibilisation.

"Une fois par semaine, chaque semaine de mai, une activité surprise dans ce thème", promet le communiqué. Et les événements annoncés sont à l’image du lieu : diversifiés, accessibles, et résolument bienveillants.

Entre Munch, créations militantes et soirée Drag

Premier rendez-vous : le samedi 10 mai en soirée, Avec Love organise un Munch. Il s’agit, explique l’équipe, "d’un moment de rencontre et de discussion autour du BDSM (Bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme, ndlr) dans un cadre sécurisé", fidèle à la philosophie inclusive du lieu.

Le 16 mai, la boutique se mue en atelier créatif : "un atelier libre durant toute l’après-midi, dédié à la création de pancartes et de drapeaux pour le défilé de la Pride du lendemain." Un moment pensé pour permettre à chacun et chacune d’exprimer son message avec fierté et originalité.

Le 23 mai au soir, le programme se conclura avec éclat : "une soirée Drag Queen et non-genrée", précédée d’un "atelier maquillage au magasin". Une manière de célébrer les identités multiples et d’offrir un espace d’expression libre et festif.

Un engagement

Plus qu’un commerce, Avec Love se définit comme un lieu engagé. "Le shop met à l’honneur une valeur qui lui tient à cœur : l’inclusivité." Andie Gaubert le rappelle : "Avec Love s’est construit autour de trois valeurs principales : la sécurité, l’inclusivité de tous (genres, couleurs, morphologies, etc...) et la santé."