Salon de l’Alternance le 14 mai à Besançon : un rendez-vous incontournable pour l’orientation professionnelle des jeunes

L’alternance, offre aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap) une opportunité de formation rémunérée, alliant enseignement théorique et expérience pratique en entreprise sous la supervision d’un tuteur expérimenté.

Cet événement vise à répondre aux interrogations des jeunes concernant leur projet professionnel et à les mettre en relation directe avec des employeurs et des organismes de formation issus de différents secteurs d’activité tels que l’industrie, le BTP, la restauration, le commerce et les services.

L’objectif pour le jeune : allier une formation diplômante tout en étant rémunéré. À l’issue de leur parcours, les alternants sont diplômés et disposent d’une expérience valorisante sur le marché du travail.

Un après-midi dédié à l’alternance

Cet événement a pour ambition de guider les jeunes vers des parcours concrets, adaptés à leurs aspirations, tout en valorisant une méthode d’apprentissage résolument tournée vers l’action : l’alternance. Employeurs, organismes de formation et jeunes en quête d’orientation professionnelle se retrouveront pour un après-midi riche en opportunités, en rencontres et en découvertes.

Les participants auront la possibilité d’échanger directement avec des recruteurs issus de secteurs variés – public comme privé – et de candidater sur place à un large éventail d’offres en alternance.

Pour maximiser leurs chances de trouver une alternance, les jeunes sont invités à venir avec plusieurs exemplaires de leur CV.

Des partenaires mobilisés pour accompagner les jeunes

En plus des recruteurs et des centres de formation, de nombreux partenaires seront présents pour répondre aux questions liées au logement, à la mobilité et au handicap. L’équipe de la Mission Locale sera également disponible pour présenter ses services et dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

Des animations pour enrichir l’expérience

Pour enrichir l’expérience, plusieurs animations interactives viendront rythmer l’événement, telles qu’un simulateur de conduite et un atelier coiffure.

Mercredi 14 mai, au salon de l’alternance : les projets professionnels prendront forme.

L’accès est libre.

La Mission Locale vous attend nombreux, n’oubliez pas d’apporter plusieurs exemplaires de votre CV pour maximiser vos chances de décrocher un emploi.

Informations pratiques