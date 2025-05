Livret A : quelle réglementation pour le plafond de versement ?

Un livret A permet de faire fructifier son épargne de manière sécurisée, et de bénéficier d’intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Alors que des informations mensongères circulent actuellement sur internet au sujet de ce produit d’épargne réglementé par l’État, Service-Public.fr rappelle les règles en vigueur concernant le plafond de versement du livret A.

Il est possible d’ouvrir un livret A, que l’on soit mineur ou majeur ; il peut être ouvert dans n’importe quelle banque (la plupart des banques en ligne proposent également ce produit d’épargne réglementé).

Le montant minimum d'un versement sur le livret A est de 10 € (1,5 € si vous avez ouvert votre livret A à La Banque postale). Il n'y a pas d’obligation de versement périodique. On peut y déposer, ou y retirer, de l’argent à tout moment.

Lorsque votre livret A atteint le plafond réglementaire, fixé à 22.950 €, il n’est plus possible d’y déposer de l’argent. En revanche, les intérêts générés chaque année continuent à s'ajouter même au-delà de ce plafond, et sans limite, tant que le livret reste ouvert.

Depuis le 1er février 2025, le taux d'intérêt annuel du livret A est fixé à 2,4 %, contre 3 % auparavant. Les intérêts cumulés s'ajoutent au capital du livret A le 31 décembre de chaque année. Ces intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Infos +

Des informations mensongères circulent actuellement sur internet au sujet du livret A. Contrairement à ce qu’indiquent certains articles, aucune réglementation à venir ne prévoit de geler les livrets A dont le montant dépasse 23.500 € et dont le titulaire n’a pas fourni un justificatif de revenus.