Recensement citoyen : une attestation nécessaire pour effectuer des examens...

VIDÉOS • Ce mardi 7 mai, il y avait du mouvement dans les communes d’Orchamps-Vennes et de Loray. Près de 200 personnes, sapeurs-pompiers, gendarmes, bénévoles de la protection civile, agents préfectoraux et municipaux, avions Canadair, Dash et hélicoptère ont été mobilisés pour effectuer un exercice de sécurité de grande ampleur pendant plusieurs heures. Le scénario : un feu de forêt s’est déclaré sur les hauteurs d’Orchamps-Vennes…