Valises ! Histoires d’un objet dans la guerre à la Citadelle de Besançon

PUBLI-INFO • À l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon dévoile sa nouvelle exposition temporaire centrée sur un objet du quotidien, la valise. Celle-ci, aujourd’hui synonyme d’évasion, illustre aussi d’autres réalités de la Seconde Guerre mondiale. Exposition temporaire du 27 mai au 31 décembre 2025.

2025, année du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans celle-ci, comme dans d’autres, plus récentes, la valise est un objet qui fait partie de nos souvenirs collectifs. Si l’on revient 80 ans en arrière, ce fut celle de l’exil des républicains espagnols et de l’exode, celle qui accompagnait les combats de la Résistance, comme la déportation et l’extermination des Juifs.

La Valise en 5 étapes

L’exposition se déploiera au rez-de-chaussée du bâtiment, espace nouvellement dévolu aux expositions temporaires du musée.

Cette exploration des soubresauts du monde il y a 80 ans se fera avec un parcours en 5 étapes :

Valise-monde : Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c’est d’émigration, d’exil ou de fuite, dont nous parlent les valises. Derrière ces longs voyages, qui traversent parfois plusieurs pays, voire plusieurs continents, et dont la destination reste floue, de multiples histoires et trajectoires de vie.

: Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c’est d’émigration, d’exil ou de fuite, dont nous parlent les valises. Derrière ces longs voyages, qui traversent parfois plusieurs pays, voire plusieurs continents, et dont la destination reste floue, de multiples histoires et trajectoires de vie. Valise -outil : Bouleversés par la guerre, nombreux sont ceux qui tentent de s’organiser et de s’adapter à la précarité du quotidien. La valise est un objet d’utilisation courante, facile à détourner pour répondre à une multitude d’usages.

: Bouleversés par la guerre, nombreux sont ceux qui tentent de s’organiser et de s’adapter à la précarité du quotidien. La valise est un objet d’utilisation courante, facile à détourner pour répondre à une multitude d’usages. Valise-cache : derrière la banalité de cette valise, on cache toutes les formes de Résistance, journaux clandestins, faux papiers, renseignements, etc. Malheureusement, de nombreux contrôles font que cela n’est pas sans risque.

: derrière la banalité de cette valise, on cache toutes les formes de Résistance, journaux clandestins, faux papiers, renseignements, etc. Malheureusement, de nombreux contrôles font que cela n’est pas sans risque. Valise-trace : Ces valises sont devenues l’un des symboles de la persécution et de l’extermination des populations juives d’Europe.

: Ces valises sont devenues l’un des symboles de la persécution et de l’extermination des populations juives d’Europe. Valise-mémoire : La paix revenue, la valise se pose et s’entrepose. Elle ne se déplace plus, s’ouvre moins. Ainsi, elle peut devenir l’écrin où sont conservées une histoire précieuse, véritable trésor familial et parfois même pour les historiens.

De riches témoignages :

Musée d’histoire, outil citoyen, le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon poursuit ainsi sa réflexion sur l’histoire, les traces qui subsistent aujourd’hui, les interrogations qu’elles suscitent dans notre monde contemporain.

À partir de ses collections et grâce à de nombreux prêts, en France et en Europe, le musée se propose d’explorer « l’objet valise » et ses différents usages.

De la correspondance, des photographies de famille, des valises, évidemment, et d’autres objets ont été prêtés par des musées, des prêteurs particuliers, d’archives départementales entre autres, provenant de Grande-Bretagne, de Belgique, d’Espagne, de Toulouse, Lyon, Paris, etc.

Une programmation dédiée et un catalogue d’exposition

Pour prolonger cette impressionnante exposition, d’autres événements vous attendent :

Un Cycle de conférences avec un rendez-vous tous les 3ème jeudis du mois. Prochains rendez-vous le 15 mai puis le 19 juin 2025

avec un rendez-vous tous les 3ème jeudis du mois. Prochains rendez-vous le 15 mai puis le 19 juin 2025 Des visites guidées de l’exposition seront également proposées. Dates et horaires sur l’agenda de la Citadelle

de l’exposition seront également proposées. Dates et horaires sur l’agenda de la Citadelle Un catalogue : Il suit le fil de l’exposition et ses différentes sections. Il se veut être un approfondissement significatif du discours et un outil transdisciplinaire représentant de la nouvelle identité du musée « Musée d’Histoire, outil citoyen ».

Infos +

Exposition temporaire du Musée de la Résistance et de la Déportation

Du 27 mai au 31 décembre 2025

Salle d’exposition temporaire du Du Musée de la Résistance et de la Déportation

Gratuit avec le billet d’entrée ou abonnement Citadelle

Musée accessible aux PMR

Tarifs

Différents tarifs, différentes formules : ici

Accès

Avec la ligne de bus Ginko Citadelle. Détails ici

Renseignements et réservations :

Téléphone : 03 81 87 83 33

contact@citadelle.besancon.fr

La Citadelle sur Internet et les réseaux sociaux :

Site internet : ici