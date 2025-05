Le DÃ©cathlon de la boucle 2025, le 7 juin Ã  BesanÃ§on !

Publi-info • Le Décathlon de la boucle au parc micaud et au parc des Près de Vaux à Besançon, c'est une dizaine d'activités sportives et de défis qui vous sont proposées le samedi 7 juin 2025 à 19h00. Sportifs confirmés ou simplement curieux... save the date !

Le Décathlon de la boucle pour tous

Que vous soyez un athlète confirmé ou un joueur occasionnel, cet événement a été pensé et organisé pour toute la famille. Avec dix ateliers sportifs, vous pourrez découvrir autant d’activités que vous le souhaitez. Vous avez envie de tester le tir à l’arc ou le badminton, c’est possible. Idem pour la course à pied handi ou le basket fauteuil. Relevez le défi au Décathlon de la Boucle à Besançon !

Sports, nature et animations

Au cœur du centre-ville, la nature est très présente, propice aux promenades : Parc Micaud, bords du Doubs, etc. Et puis sans aller très loin, le Doubs se prête à d’autres activités, du côté du Parc des Prés de Vaux. Le décathlon de la boucle investit ces sites, le temps d’un samedi après-midi, pour vous permettre de vous essayer au kayak au BMX ou encore à l’escalade et à bien d’autres activités. Après l’exercice, se désaltérer est important. Et là, une buvette vous accueille, comme des animations et même la danse aux Prés de Vaux.

Forcément une activité pour vous

Les sports seront variés et adaptés à tous les niveaux : vous pourrez vous essayer au canoë-kayak au BMX et même à des exercices de fitness. Il y a des activités pour tous et forcément pour vous, qu’elles soient collectives, d’adresse ou de précision.

Retenez la date (samedi 7 juin, de 14 à 19 heures) et venez grimper vers de nouveaux sommets, affûtez vos compétences dans tel sport ou relevez un défi dans une autre de la dizaine d’activités proposées.

Et c’est gratuit !

Toutes ces activités sont conçues pour être accessibles à tous… et gratuitement ! Parce que Decathlon et Grand Besançon Métropole croient que le sport et le plaisir doivent être pour tous, sans exception.

Rendez-vous au parc des Prés de Vaux pour une journée de jeu et de compétition amicale !

Infos pratiques

Décathlon

Le Décathlon de la boucle : samedi 7 juin

De 14 h à 19 h

Accueil au Parc des Prés de Vaux, à Besançon

Aucune inscription, ouvert à tous

Pas de certificat médical requis

Penser à s’équiper de vêtements adaptés

Se munir d’une casquette et d’une gourde d’eau

Parking gratuit à la Rhodia

Attention, le 6 juin est une journée "entreprises"

