Amande Douce : la technologie esthétique au service de votre bien-être à Besançon

Quoi de neuf ? • Depuis octobre 2024, Amandine, infirmière de profession, a ouvert les portes de son cabinet de technologies esthétiques "Amande Douce", situé dans le quartier de Velotte à Besançon. Ce lieu met l’accent sur un accompagnement personnalisé, une transparence totale et un rythme adapté à chacun. Ici, pas de contraintes ni d’engagement : vous payez uniquement à la séance. L’objectif ? Vous offrir un moment pour vous, centré sur vos besoins et votre bien-être.

L’épilation définitive pour dire adieu aux poils !

Parmi les soins à la carte d’Amande douce, l’épilation définitive au laser séduit par sa technologie de pointe. Grâce à un appareil innovant à quatre longueurs d’ondes, les séances sont quasiment indolores et s’adaptent aussi bien aux peaux claires qu’aux peaux foncées, ainsi qu’aux poils fins ou épais. Amandine propose une consultation gratuite avant tout traitement afin de s’assurer de l’absence de contre-indications et de définir un protocole personnalisé pour chaque patient.

La cryolipolyse, un moyen de perdre quelques centimètres

Autre soin proposé par Amandine : la cryolipolyse, qui signifie littéralement ”destruction des graisses par le froid”. À l’aide d’une ventouse qui chauffe d’abord la zone à 42°C avant de la refroidir jusqu’à -4°C, cette méthode provoque un choc thermique ciblé sur les cellules graisseuses.

Résultat : une perte de 3 à 6 cm en moyenne dès la première cure, avec la possibilité de traiter deux zones simultanément. Une alternative non invasive à la liposuccion, idéale pour sculpter sa silhouette sans douleur.

Soin disponible en cure

Le drainage lymphatique du corps, parfait avant l’été !

Pour celles et ceux qui cherchent à relancer leur circulation et se débarrasser de la rétention d’eau, le drainage lymphatique est une option incontournable. Inspiré de la méthode brésilienne, ce massage du corps favorise l’élimination des toxines, améliore la circulation et procure une sensation immédiate de légèreté. Au choix, choisissez l’huile d’amande douce, d’abricot ou d’arnica… c’est parti !

Soin disponible en cure

Le drainage lymphatique du visage qui fait du bien !

Amandine propose également sa version de drainage lymphatique pour le visage, destiné à redessiner l’ovale, atténuer les poches et raviver l’éclat du teint. Entre mains expertes et outils traditionnels comme le Gua Sha*, c’est un moment de relaxation qui sublime votre peau en profondeur.

Soin disponible en cure

*outil ancestral utilisé en médecine traditionnelle chinoise, le Gua Sha permet, via la stimulation des points d'acupression, de drainer la lymphe, relancer la circulation sanguine et relaxer les muscles.

