35 chercheurs du monde entier réunis à l'Observatoire de Besançon

La collaboration APOGEE a pour but d’observer et de mesurer des centaines de milliers d’étoiles de la Voie Lactée, principalement des étoiles géantes, très brillantes qu’on peut voir suffisamment loin dans la Galaxie et qui tracent ses grandes structures (bras spiraux, centre galactique, barre centrale, amas stellaires, etc.)

L'observatoire de Besançon, reconnu dans le monde entier

L’observatoire de Besançon est réputé pour étudier la Voie Lactée, notre Galaxie, depuis de nombreuses années. La Voie Lactée est un exemple de galaxie spirale, particulièrement intéressante à étudier parce qu’en étant à l’intérieur on peut observer en détail ses composants pour comprendre sa formation et son évolution, en particulier, les étoiles formant un composant majeur de la Voie Lactée. La matière interstellaire (gaz et poussières), ainsi que la "matière noire" de nature partiellement inconnue, sont les autres constituants principaux, que l’étude des étoiles et de leurs déplacements peut nous aider à comprendre.