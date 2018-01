Alerte crues : vigilance jaune sur trois bassins dans le Doubs

Les précipitations (pluie et neige) toucheront les bassins de la Savoureuse, de l’Allan et de l’Ognon en amont de la Linotte, une grande partie de l'après-midi et de la nuit prochaine.

Les précipitations seront faibles au cours de la matinée de vendredi. La limite pluie neige remonte cet après-midi vers 1 200m et redescendra la nuit prochaine vers 700m.

Les pluies et la fonte partielle de la neige fraîchement tombée provoquent de nouvelles réactions des niveaux de ces cours d’eau. Les premiers débordements et dommages localisés seront atteints au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Vous pouvez suivre en temps réel l’évolution des cours d’eau sur le site internet http://www.vigicrues.gouv.fr.

(Communiqué)