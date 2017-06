Bientôt, un nouveau restaurant asiatique en mode street food à Besançon : le Woki Wok !

Ce sont Nicolas et Sarath Le, beau-frère et belle-sœur, ont décidé de poursuivre la tradition asiatique de cet endroit, tenu par les parents de Nicolas qui étaient les gérants du Mékong. "Pour des raisons personnelles, mes beaux-parents ont décidé d'arrêter leur affaire, nous avons donc sauté sur l'occasion pour reprendre l'affaire familiale", nous confie Sarath. "Ce n'est pas sur un coup de tête, mais c'est un projet de longue date mûrement réfléchi qui a débuté dans le nord de la France", ajoute-t-elle. La jeune femme vient de Lille et a travaillé pendant une dizaine d'années dans la restauration rapide en tant que responsable. C'est son mari, Bisontin et d'origine vietnamienne, et ses visites régulières à Besançon qui lui donné envie de s'installer ici. "Je suis tombée amoureuse de la région", indique-t-elle.

Fière de ses origines cambodgiennes, de sa cuisine et de partager sa culture, le déclic de reprendre Le Mékong s'est fait naturellement. "Nos patrimoines culinaires sont très riches, variés et conviviaux, c'est ce que je veux faire partager grâce à Woki Wok", souligne Sarath.

Une cuisine transmise de mère en fille en mode street food

Sarath et Nicolas ont modernisé le concept de la cuisine asiatique en s'inspirant de la street food, "typique de notre culture et très populaire", précise la gérante. "On va donc retrouver dans notre menu le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, histoire de voyager un peu". Les plats proposés seront des nouilles en box (en boîte) préparées minute devant le client au wok et des recettes typiques de ces pays comme le bo bun ou encore le ban mi salés et sucrés.

"La plupart des recettes sont issues de la cuisine familiale que j'ai apprise de ma mère ou ma belle-mère et que je transmets à mes enfants", nous explique Sarath. C'est pourquoi "les produits seront frais et préparés tous les matins par nos soins."

Il sera possible de consommer sur place ou d'emporter "pour répondre à une clientèle pressée, mais qui a envie de bien manger et différent".

