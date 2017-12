Concours Miss Curvy France : découvrez Aurélie, Miss Curvy Franche-Comté 2017

Les valeurs de Miss Curvy sont :

Montrer aux jeunes filles et femmes dites rondes que l’appartenance au standard des magazines ne reflète pas la France de nos jours.

Combattre toutes les formes de discrimination à raison de la corpulence physique.

Promouvoir la beauté, le charme et l’élégance de jeunes filles et de jeunes femmes dites rondes et de sélectionner les plus représentatives d’entre elles.

"Nous ne faisons pas l’apologie des rondeurs, nous n’acceptons pas le dénigrement envers les femmes de corpulence différente", est-il précisé dans un communiqué, "Nous souhaitons encourager les jeunes filles et les femmes de différentes formes et tailles et de tous les horizons à venir montrer au monde qu’une femme ronde est avant tout une Femme." Enfin, "Nous pensons que ce concours donnera à toutes ces femmes la confiance nécessaire pour poursuivre leurs rêves et conquérir leurs craintes", selon les organisateurs du concours.