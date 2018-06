De fortes pluies attendues en Franche-Comté cet après-midi

Une bande pluvieuse et orageuse s'est organisée depuis le Poitou-Charente jusqu'au sud-est de la région Parisienne. Elle aborde les Pays de Loire, des intensités d'environ 30 mm en une heure sont observées.



Evolution prévue :



Sur les départements placés ou maintenus en vigilance orange, l'activité orageuse se généralise et s'intensifie par le sud.

Les orages et pluies orageuses apporteront des cumuls significatifs, de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 40 à 60 mm en peu de temps.

Les pluies orageuses prendront un caractère plus continu au fil des heures et des cumuls de 50 à 80 mm pourront être atteints ponctuellement. Ce sera le cas de façon plus étendue sur le sud des Pays-de-la-Loire (Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée), où ces pluies intenses perdureront en soirée et nuit prochaine.

Une forte activité électrique, des chutes de grêle ou des rafales de vent sont également possibles, mais les quantités de pluie attendues restent le facteur dominant de cet épisode, compte tenu des sols parfois déjà saturés.

(Météo France)