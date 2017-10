Enedis : un nouveau souffle pour le poste source d'Héricourt

Avec ses 40 mégawatts, ce poste électrique de dernière génération répond à l’accroissement de la demande en électricité, modernise et sécurise l’alimentation énergétique. 2,66 millions d’euros d’investissement par Enedis permettant d’alimenter 32 communes de Haute-Saône (14 communes), du Doubs (13 communes) et du Territoire de Belfort (4 communes), soit 10 063 clients.

Qu'est-ce qu'un poste source ?

Le poste source est un ouvrage électrique permettant de relier le réseau public de transport d’électricité (très haute et haute tension) au réseau public de distribution d’électricité (moyenne et basse tension). Il sert principalement à :

transformer une très haute tension en haute tension ou moyenne tension (HTA),

diriger l'énergie électrique vers plusieurs canalisations moyenne tension, appelées "départs".

Il permet notamment "d’émettre les ordres tarifaires (heures creuses, heures pleines) afin de lisser les appels de puissance et donc réduire les pointes de consommation ; garantir la sécurité des tiers et des installations grâce au système de mise à la terre du neutre ; et contribuer à la sûreté du réseau de transport grâce à des systèmes automatiques de délestage", est-il expliqué dans un communiqué de l'entreprise.

Le poste source d'Héricourt en chiffres

9 départs de lignes 20 000 volts issus du poste source

32 communes desservies

9 clients directement alimentés en 20 000 volts

10 063 clients alimentés en basse tension

Un transformateur pèse 40 tonnes pour une puissance de 20 mégawatts

2,66 millions euros investis pour la rénovation de ce poste source, répartis de la manière suivante :