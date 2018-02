Flixbus : une nouvelle ligne saisonnière de car de la Franche-Comté vers Barcelone ?

Après Mulhouse-Paris et Paris-Dijon, Flixbus souhaite développer ses offres dans le courant de l'année 2018. Première évolution en Bourgogne-Franche-Comté, la création d'une ligne reliant la région à Barcelone.

Selon Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus, cette offre va dans le sens de la demande des Français : "Le besoin d’une mobilité accessible n’a jamais été aussi fort pour les Français, et c’est pour cette raison que nous allons continuer à augmenter notre offre tout au long de 2018 : plus de villes, plus de liaisons, le meilleur choix au meilleur prix tout simplement !"