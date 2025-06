Plats à emporter : l'astuce En Boîte Le Plat à Besançon

Chaque année en France, plus de 36.9 tonnes d’emballages jetables sont utilisés pour la vente à emporter (étude ADEME et CITEO 2018). Autant de déchets à usage unique qui terminent dans nos poubelles après avoir servi à peine une vingtaine de minutes. Et si on changeait nos habitudes ?

La démarche En Boîte Le Plat Besançon, initiative portée par l’association Zéro Déchet Besançon, propose une alternative simple et collective pour passer de l’emballage à usage unique au réemploi. Une solution qui régale aussi bien les consommateurs que les restaurateurs.

25 commerces partenaires à Besançon et alentours

Sur Besançon et ses environs, 25 restaurateurs, food-trucks, épiciers, boulangers ou encore traiteurs ont intégré le réseau qui tend à s’agrandir. Le principe est simple, les consommateurs qui commandent à emporter peuvent choisir un contenant en verre consigné En Boîte Le Plat contre une consigne de 3 €. Une fois le repas consommé, le contenant lavé peut être retourné dans n’importe quel commerce partenaire du réseau En Boîte Le Plat. Le client récupère alors sa consigne de 3€ ou peut choisir de se faire resservir dans un nouveau contenant consigné sans avoir à repayer sa consigne.

Finis les déchets, les contenants en verre consignés En Boîte Le Plat sont lavés et remis sur le circuit. Pour les clients, c’est une manière plus éco-responsable et plus saine de consommer à emporter. Pour les commerçants, c’est une économie substantielle puisque les contenants consignés permettent d’éviter l’achat d’emballages à usage unique. Pour tous, c’est aussi et surtout, un acte engagé en faveur de l’environnement, du réemploi et de l’intérêt collectif.

Jeu concours En Boîte Le Plat : 15 boîtes gagnantes

Durant tout l’été, 10 € de réduction immédiate sur votre plat à emporter sont à gagner à l’occasion d’un grand jeu concours En Boîte Le Plat Besançon Été 2025 .

15 boîtes en verre consignées affublées d’un sticker gagnant ont été disséminées dans le réseau des commerçants partenaires.

Pour tenter votre chance, commandez votre plat ou vos aliments à emporter en optant pour la consigne En Boîte Le Plat. Vous aurez peut-être la chance de tomber sur la boîte gagnante et de profiter de 10 € de réduction immédiate sur votre commande !

Règlement disponible ici

La prochaine fois que vous commanderez à emporter, optez pour la consigne !