Inforoute : le retour de la neige dès les premiers plateaux

Des précipitations descendent du nord et vont s'intensifier sous forme neigeuse dès 400 à 500 mètres d'altitude. Les averses vont se raréfier, d'abord en plaine puis sur les reliefs. Quelques éclaircies sont même attendues. Les températures oscillent de 3 à 8°C en plaine et de 0 à 3 ° dans le Haut-Doubs. Le vent soufflera en rafale jusqu'à 60 km/h en plaine et jusqu'à 70 km/h sur les reliefs.

La pluie et la neige seront de retour dans la nuit de mercredi et durant toute la journée de jeudi et le temps restera perturbé jusqu'en fin de semaine

Inforoute du Doubs : Mercredi 17 janvier 2018