La patinoire La Fayette sera exceptionnellement fermée en janvier 2018

Par ailleurs, pendant les vacances de Noël, les horaires d'ouverture et de fermeture des piscines La Fayette et Mallarmé ainsi que la patinoire Lafayette à Besançon subiront des changements et quelques fermetures.

La piscine La Fayette sera fermée du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018

La patinoire sera exceptionnellement fermée samedi 13 janvier de 9h30 à 11h30.