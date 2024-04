Que faire avec les enfants pendant les vacances de printemps à Besançon ?

Les vacances de printemps ont commencé le 13 avril 2024 et pour ces deux semaines de vacances de printemps, voici quelques idées d’activités à faire à Besançon pour amuser et occuper les enfants.

Citadelle

Exposition "Dessine moi ta planète" du samedi 13 avril au dimanche 3 novembre 2024

Du 13 avril au 3 novembre, la Citadelle de Besançon, haut lieu patrimonial, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et qui accueille chaque année près de 285 000 visiteurs, devient l’écrin d’exception pour l’exposition Dessine-moi ta planête, sur les traces croisées du Petit Prince et de Deyrolle. Au fil d’un parcours immersif, l’exposition invite le public à poser un œil curieux sur le monde tout en questionnant les enjeux écologiques qui traversent notre société et le rapport de l’homme à son environnement. Un parcours immersif où l’inattendu se mêle à l’imaginaire, où le beau et la science s’entremêlent pour apprendre à observer, s’émerveiller et transmettre pour agir ! Les visiteurs seront amenés à suivre le fil rouge d’une déambulation poétique et humaniste qui se déploie sur l’ensemble de la Citadelle, entre installations étonnantes et créations artistiques originales.

Visite découverte « Dessine moi ta planète », le 13 avril de 16h à 17h, Esplanade Simone Veil

Si le Petit Prince avait atterri sur Terre aujourd’hui, que nous dirait-il ? S’il avait posé son regard d’enfant sur notre Planète que les adultes malmènent, comment aurait-il réagi ?

Venez voyager à ses côtés au cœur de cette exposition qui aborde l’écologie sous toutes ses formes. Vous croiserez sur votre route un boa géant qui serpente dans la Citadelle, l’avion de Saint Exupéry grandeur nature ou encore un squelette de chimère. Venez apprendre et rêver en notre compagnie afin de découvrir avec vos yeux – mais aussi avec votre cœur – la beauté de notre biodiversité, qui une fois apprivoisée, nous donne la force de la préserver.

Les ateliers parents-enfants avec Studio Chouette

À l'occasion des vacances d'avril, Studio Chouette étoffe encore son programme d'ateliers pour toute la famille.

Comme d'habitude, les bébés pourront profiter de séances de motricité et de développement sensoriel.

Les petits entre 3 et 6 ans auront l'occasion de découvrir la danse, la musique, mais aussi certains loisirs créatifs comme la réalisation de couronnes de fleur en papier le mercredi 17 avril ou la décoration de biscuits mardi 23 avril.

Mais Studio Chouette veut parallèlement s'adresser aux enfants un peu plus grands avec des activités originales : initiation aux échecs (le 19 et le 24 avril), sérigraphie (le 19 avril), yoga (le 25 avril) ou encore découverte de la boxe française (le 26 avril) seront ainsi au menu pour les plus de 6 ans !

Les vacances sont aussi l'occasion de moments en famille et c'est pourquoi Studio Chouette propose plusieurs ateliers en duos comme la confection d'hirondelles en papier avec l'illustratrice bisontine Léa Faivre le jeudi 18 avril ou encore l"upcycling" de vêtements le samedi 20 avril. Sans oublier un "photomaton familial" (mini-séances photos) le samedi 27 avril.

À noter enfin la venue mercredi 17 avril de la psychomotricienne Mathilde Puig pour deux séances de prévention et de conseils autour de l'apprentissage de l'écriture.

Plus d'infos : www.studio-chouette.fr ou par téléphone au 03 70 50 01 05.

Stage de cirque avec Passe Muraille

Passe-Muraille organise des stages de découverte et de pratique des arts du cirque pendant les petites et grandes vacances scolaires.

Ces stages sont aussi bien conçus pour ceux qui veulent découvrir l’activité que pour ceux qui pratiquent déjà le cirque et qui souhaitent en profiter aussi pendant les vacances.

Pour les enfants répartis en deux groupes, selon leur année de naissance :

2018-2019

2015, 2016, 2017

Pour les familles :

avec des enfants né.e.s entre 2021 et 2017

avec des enfants né.e.s entre 2016 et 2011

Quand ?

Lors des vacances scolaires, les enfants peuvent découvrir ou redécouvrir les arts du cirque, lors de stages de 2 à 3 jours (journée intégrale : pique-nique à prévoir).

Pour les familles, les samedis des vacances, nous proposons également des ateliers découverte. Deux heures de cirque en famille, avec ses parents, ses grands-parents, ses cousins ou ses amis.

Où ?

Les stages ont lieu au 37 rue Battant

et les ateliers famille ont lieu au Chapiteau situé au 2 E, rue du Barlot à Besançon.

Inscriptions : www.passe-muraille.org

Piscine Lafayette

Le mardi 16 avril de 14h à 18h : structure aquatique gonflable* dans une partie du grand bassin.

Le mardi 23 avril de 14h à 18h : parcours ludique (toboggan, tapis, cages, …) accessible à tous

A la piscine Mallarmé

Le mercredi 17 avril de 14h à 17h :

structure aquatique gonflable* dans une partie du grand bassin.

baptêmes de plongée proposés par les associations BUC et Amis Plongeurs Comtois

ouverture des plongeoirs

jardin aquatique pour les – de 6 ans dans le petit bassin, proposé par l’association BB dauphins

aménagement ludique pour les + de 6 ans en petit bassin.

Le mercredi 24 avril de 14h à 17h :

Initiation au kayak proposé en grand bassin par le SNB

ouverture des plongeoirs

parcours ludique accessible à tous dans le petit bassin

Musée des beaux-arts et de l'archéologie

Les P’tits curieux 3-6 ans / Visite-atelier « Héros, monstres et compagnie » - 12:30

Méduse, la Vouivre, Hercule ou Oedipe, découvre à travers les œuvres du Musée les mythes antiques, les légendes, les héros et les monstres qui les peuplent, puis fabrique ta tête de méduse en argile.

Gratuit

Sur réservation : vosdemarches.grandbesancon.fr Les Grands explorateurs 7-12 ans / Visite-atelier "Mosaïques" - 16:30 "En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule est occupée. Toute ?" Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découverte des mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique ! Tarif : 5€

Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mbaa

Musée des maisons comtoises

Olympâques, du 13 au 28 avril 2024

Le musée a souhaité cette année faire un clin d’œil à l’actualité sportive, et propose des jeux d’adresses durant les vacances de printemps.

Il ne sera pas ici question de saut en hauteur ou de natation, mais plutôt de faire preuve d’adresse, d’agilité ou de rapidité en s’essayant aux jeux traditionnels de nos grands-parents.

Le musée proposera des animations tous les jours durant les Olympaques. Le programme complet est à retrouver en ligne.

Spectacle J’ai planté un oeuf (Cie Au fil du Vent), dimanche 14 avril à 13h30 et 16h30 (45 minutes)

Un jour de printemps, une amie de Fourmi lui offre un oeuf. Un oeuf de poule tout rond, tout doux, tout fragile. Elle lui explique qu’il faut écrire dessus tous ses rêves et ses souhaits pour l’année à venir, et qu’en le plantant dans la terre l’oeuf va pousser et les voeux vont se réaliser. Fourmi est une clown qui croit en la magie des petites choses, et elle plante l’oeuf. Quelques semaines plus tard, Fourmi rencontre une poule, Ariane, et c’est le début d’une histoire d’amour, de confiance et de respect qui va changer leurs vies.

J’ai planté un oeuf interroge les cycles de la vie. Qui de l’oeuf ou la poule est arrivé le premier ? Mais finalement y a-t-il un commencement ? Et quelle en serait la fin ? Et s’il n’y avait finalement ni début ni fin, mais une transformation permanente ? Le fruit tombe de l’arbre, il pourrit dans la terre, il se décompose. Des graines repoussent en un nouvel arbre qui à son tour fera des fruits… Fourmi tisse ainsi sa philosophie à partir d’éléments simples du quotidien.

Spectacle, Souriez, vous êtes dans le rouge ! (Cie Les Boiteux’d’Prod), dimanche 21 avril à 13h30 et 16h30 (30 minutes)

Souriez, vous êtes dans le rouge ! est une forme courte et ludique composée de trois variations sur le terrible destin de la fillette à la galette et au pot de beurre. Sur le mode tragique de la première version, des marionnettes à gaines, morcelées, s’enivrent de la cruauté de la fable et dansent avec la mort. Dans la deuxième version surgit un théâtre d’objets où tout est contraire : une grande chaussure verte, un vieillard, un gentil loup et un vilain petit garçon. Dans la dernière version, la fantaisie propulse l’interprète et son historiette dans une performance amplifiée, avec microphone, pédale sample, boa…

Musée du Temps

Visite-atelier "À vos engrenages !" - 16 h 15 min

Trois ans déjà que les savoir-faire en horlogerie sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Perçons quelques secrets transmis par des générations d’horlogers habiles et inventifs. Voyage au cœur d’une horloge (à remonter) où tu ressortiras expert en engrenages! Durée 2h

5€ par enfant

Sur réservation : vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/museedutemps

Vacances au cinéma avec les 2 Scènes

Aux vacances de Pâques, il y aura du cinéma pour tous les goûts ! Du rire avec Pompon ours et ses drôles de questions, de l’émotion avec Jeanne et sa maman, du frisson avec Maurice et ses souris… Laissez-vous porter par la douce poésie de Piro Piro, les surprises du tigre farceur, ou par les incroyables péripéties d’Harold Lloyd accompagnées en musique sur scène par Sidney Balsalobre.

Le programme : les2scenes.fr/cinema/vacances-au-cinema-20

Sport : Besac, Terre de Jeux

Dans le cadre de son programme d’animations "Besac terre de Jeux", la Ville de Besançon organise plusieurs événements sportifs et culturels.

Raid jeunes à Planoise (12-17 ans) : Au coeur de Planoise, des équipes constituées d’adolescents vont découvrir et s’initier à des disciplines olympiques et paralympiques. Parallèlement, un village de partenaires, des sportifs et autres associations du quartier proposeront des activités tout public. Le samedi 13 avril de 10h à 19h, Esplanade Diderot.

La Rue est à nous : Une après-midi sportive en partenariat avec l’Espace d’animations des Bains Douches et l’ASEP. Le samedi 20 avril de 14h à 19h, Parc Isenbart (centre-ville).

Et bien d’autres