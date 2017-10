Le BesAC retrouve le podium

En fait, le BesAC a défendu de deux façons : en zone lors de la première mi-temps, en homme à homme lors de la seconde. Et cette tactique mise au point par Nicolas Faure s’est avérée payante.

Pourtant sur le premier schéma tactique, on a craint que le BesAC ne prenne l’eau face à l’incroyable adresse méditerranéenne. Pensez qu’au cours du premier quart-temps, le SMUC a inscrit 22 points dont 18 sur des paniers primés (6 X 3 pts). Mais la suite était bien moins prolifique puisque Marseille n’a plus ensuite et jusqu’à la fin des débats, trouvé une seule fois la cible de loin.

D’ailleurs, le BesAC prenait tout doucement la mesure de son adversaire avec un scoring du second quart-temps essentiellement alimenté par Stankovic et Ikuesan. A la pause, le BesAC menait de trois longueurs (38-35) après avoir pris le leadership au tableau d’affichage depuis la 12e minute.

Au retour des vestiaires, l’équipe de Nicolas Faure changeait son fusil d’épaule en défense et mettait beaucoup d’intensité dans un marquage homme à homme avec beaucoup d’aides. D’un coup, Marseille était largué, laissant le BesAC placer non seulement sa patte sur le match, mais aussi prendre le large. Vorotnikovas plus sollicité répondait présent dans la raquette et Régnier à deux reprises mettait dans le mille derrière l’arc. Le break était réalisé : 42-37, 47-40, 50-40, 59-44, 61-46 (+15).

L’athlétique formation marseillaise avait beau essayer de remettre la gomme, rien n’y faisait : le BesAC laissait à Stankovic, en début de quatrième quart-temps le soin d’alimenter la marque. L’écart passait même à 19 points (70-51).

Nicolas Faure faisait alors entrer l’un des tout jeunes de l’équipe, Ruben Ignakpelila qui était tout joyeux d’inscrire un panier et un lancer. De quoi le mettre en confiance. Un aparte anecdotique dans un contexte où le BesAC contrôlait la fin de match pour remporter sa 4e victoire de la saison.

Une victoire qui lui permet, en compagnie de Pont-de-Cheruy et Lyon SO, de remonter sur le podium, derrière Feurs, toujours invaincu et Montbrison qui a mordu la poussière pour la première fois à Ouest Lyon.

Pour le BesAC, la prochaine étape se déroulera, samedi prochain 21 octobre (20h), à Lons au cours d’un derby très attendu. L’AL Lons promue cette saison en N2, étonne avec notamment une victoire, ce samedi soir, au Puy.

Voila un Lons – BesAC qui promet ! Allez BesAC !

Les marqueurs

BesAC : Vorotnikovas 16, Stankovic 15 (1 X 3 pts), Guerrier 13 (1 X 3 pts), Régnier 9 (2 X 3 pts), John 4, puis Ikuesan 13 (2 X 3 pts), Ignakpelila 3, Martin.

SMUC Maqrseille : Manga 19 (2 X 3 pts), Martinez 11 (3 X 3 pts), Tisba 5, Gnaboua 4, Bardet 3 (1 X 3 pts), puis Sayah 5, Obiejesi 4, Pedeboscq 2, Benzeval 1, Boye-Don.

Les résultats de la 6e journée: