Le cinéma Mégarama Beaux-Arts ouvre demain au centre-ville de Besançon !

Le directeur, Jean Roy, qui est aussi celui du Mégarama Ecole Valentin, a décidé de garder le personnel embauché par Pathé, soit 10 salariés.

Quelles différences avec Mégarama Ecole-Valentin ?

"On va s'adapter au public du centre-ville qui est plus jeune, plus étudiant en proposant plus de films en version originale et plus souvent", nous confie Jean Roy. "On gardera la programmation actuelle, mais avec un plus de films de cinéma d'essai accessible, mais pas de cinéma d'art et d'essai qui est le crédo du cinéma Victor Hugo".

Infos +

La carte avantage jeunes est une exclusivité du Mégarama Ecole-Valentin qui ne sera pas acceptée au Mégarama Beaux-Arts, en tout cas pas pour l'instant. Pour bénéficier de tarifs réduits, les cinéphiles pourront se rendre au cinéma avec leur carte d'étudiant, les moins de 14 ans paieront leur place 5€, etc.

Infos pratiques