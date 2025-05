Fête des mères, potager, plantes… Quoi de neuf aux Pépinières bisontines ce printemps ?

QUOI DE 9 ? • C’est le moment ! Avec les Saints de glace désormais derrière nous, jardiniers amateurs et professionnels peuvent enfin se lancer pleinement dans leurs plantations, que ce soit pour embellir leur jardin ou cultiver leur potager. À l’approche de la fête des mères, les Pépinières bisontines mettent en avant un large choix de plantes colorées à offrir. L’équipe, David, Lucie, Ludivine, Mélissa et Mehdi, est présente pour vous conseiller et vous aider à réussir vos plantations.

Le mois de mai, une fois les Saints de glace passés, marque le début de la période idéale pour jardiner. Les Pépinières bisontines proposent un large assortiment : légumes pour le potager, arbres fruitiers, fleurs, et plantes annuelles.

Un potager généreux en perspective !

Les plants de légumes sont fin prêts. Parmi les incontournables de la saison : des plants de tomates mycorhizés, proposés en exclusivité, pour mieux résister à des maladies comme le mildiou. Plus d’une centaine de variétés de légumes sont disponibles : courgettes, aubergines, potirons, cucurbitacées, poivrons, salades, artichauts, poireaux, choux, etc. Sans oublier une quarantaine de variétés de tomates, dont six greffées (Noire de Crimée, Roma, Andine cornue, Grappelina, Giano, Supersteak, cerise, etc.), à seulement 1€ le pied en pot individuel.

Côté verger, la pépinière offre une belle sélection fruitée, parfaite pour adoucir les journées estivales. Environ cinquante variétés sont disponibles : grenadier, mûrier, myrtillier, noisetier, pommier, groseillier, cassissier, framboisier, figuier, fraisier, goji, baie de mai… Sans oublier le Pyrus pyrifolia, un poirier asiatique de la famille des Rosacées qui donne des nashis, également appelés "pommes-poires" : des fruits à l’apparence d’une pomme, à la texture de poire, et au goût mêlant les deux.

Fleurs et couleurs pour sublimer les extérieurs

Les amoureux des fleurs seront comblés avec plus de 200 variétés de plantes vivaces : œillets, lavandes, digitales, iris, hostas, heuchères, aubriètes, hémérocalles… ainsi qu’un large choix de haies et d’arbustes pour structurer jardins et terrasses.

Les plantes annuelles fleuries sont aussi bien représentées, avec notamment les géraniums, réputés pour éloigner les moustiques, disponibles dans une soixantaine de variétés sous la serre de David. Les pivoines et les pétunias rencontrent également un grand succès à cette saison.

Ces plantes sont proposées tout au long du printemps et de l’été.

Une idée cadeau nature pour la fête des mères

Et pourquoi ne pas offrir une belle plante pour la fête des mères ? Les plantes méditerranéennes sont très en vogue cette année aux Pépinières bisontines : grenadiers (et leurs fleurs éclatantes), orangers, citronniers, kumquats… Sans oublier les rosiers sur tige, à la beauté florale. Un cadeau idéal pour faire plaisir tout en apportant une touche de soleil à la maison.

Un nouvel espace dédié à la culture

Depuis le printemps 2025, les Pépinières bisontines bénéficient d’une nouvelle zone extérieure. Celle-ci est dédiée à l’exploitation de nombreux arbres et arbustes, qu’ils soient fruitiers ou ornementaux, garantissant ainsi une réponse rapide et adaptée à la demande croissante des clients.

