Le créateur de la page Facebook Météo Franc-Comtoise s'appelle Ilyès Ghouil et il a 15 ans !

maCommune.info : Comment cette idée vous est-elle venue à l'esprit de créer cette page ?

Ilyes Ghouil : "J'ai ouvert ma page Facebook "Météo franc-comtoise" le 1er décembre 2016, il y a un peu plus de 1 an, lorsque je venais d'avoir 14 ans. L'idée de créer cette page Facebook m'est d'abord venue parce que la météorologie est ma deuxième passion. Mais aussi grâce à la page "Météo dès Vallées" (ils assurent la météo en Alsace-Lorraine), qui m'a fortement conseillé de me lancer, en me donnant des sites de relevés et prévisions météorologiques, etc."

mC : Êtes-vous météorologue ? Un passionné ?

Ilyes Ghouil : "Ma première véritable passion est le maraîchage, passion que j'exerce déjà depuis 2 ans (vente en restaurants), et que je compte exercer jusqu'à ma retraite ! Ma seconde passion se porte donc sur la météorologie, mais celle-ci n'est pas destinée à en faire mon avenir..."

mC : Comment vous est venue cette passion pour le climat, la météo... ?

Ilyes Ghouil : "Cette passion m'est venue depuis mon jeune âge, notamment pour les phénomènes météorologiques hivernaux tels que les vagues de froid, les chutes de neige, les blizzards, etc. Aujourd'hui, lorsque l'un d'entre eux concerne la région, il m'arrive de passer des nuits blanches pour suivre l'évolution de la situation, mais aussi, et surtout, pour tenir informer les nombreuses personnes qui me suivent sur Facebook !"

mC : Quand et comment faites-vous vos bulletins ?

Ilyes Ghouil : "En ce qui concerne mes heures de travail, je rédige le bulletin et réalise la carte entre 19h et 20h, parfois entre 20h30 et 21h30 lorsque je suis indisponible. Pendant les grandes vacances d'été, les bulletins météo étaient régulièrement assurés tous les soirs, et les suivis également. Depuis la rentrée de septembre 2017 dans mon nouveau lycée, le programme a changé, afin de me permettre de me concentrer sur mes études. En période scolaire, j'assure donc les bulletins météos complets uniquement le vendredi, samedi et dimanche soir, mais jamais ou rarement (si phénomènes climatiques marquants) en semaine. En période de vacances, les bulletins redeviennent réguliers et sont donc assurés tous les soirs, tout comme les suivis."

mC : Vous comptez aujourd'hui pas loin de 9 000 likes sur votre page, ce qui est beaucoup ! Comment expliquez-vous cela ?

Ilyes Ghouil : "Aujourd'hui, ma page compte près de 8 300 "j'aime" et plus de 8 700 abonnés depuis le 1er décembre 2016, soit en un peu moins de 14 mois ! La période pendant laquelle les chiffres ont explosé a été à partir de début octobre 2017, avec l'arrivée des premiers signes hivernaux. Les toutes premières neiges du 23 octobre m'avaient permis de dépasser les 90 000 vus sur une publication (record) ! Mais également depuis le 1er janvier, avec + 2 000 "j'aime" supplémentaires, en moins d'un mois donc (grâce aux vents violents, inondations, neige, etc.) ! Je dois aussi cette augmentation aux nombreux partages de mes plus fidèles abonné-e-s ! Mais surtout à la page "Info route Haut-Doubs 25", qui compte plus de 28 000 abonnés, et qui me sollicite beaucoup en partageant régulièrement mes publications. Devenus de bons amis, nous nous appelons la "Dreams team des pages Facebook de Franche-Comté" !"

mC : Des nouveautés sur votre page prochainement ?

Ilyes Ghouil : "Je conclurai cette présentation de ma page Facebook "Météo franc-comtoise" par l'annonce d'une nouvelle surprise dans quelques jours, qui va rajeunir la page ! Mais également et surtout, par des milliers de remerciements pour tout votre soutien, le courage que vous m'avez donné, car si les débuts ont été difficiles, c'est grâce à vous tous, amis Franc-Comtois qui animent chaque jour un peu plus ma page, que l'on en arrive ici aujourd'hui !"

