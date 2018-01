Le gouvernement met fin au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : une décision sage (E.Alauzet)

"La longue histoire du projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes est close ce jour. Le Gouvernement d’Edouard Philippe a pris la bonne décision, enfin ! L’état de droit va être prochainement rétabli sur le site", explique-t-il.

Selon lui, la Bretagne "pourra enfin repenser plus sereinement son développement et ses mobilités à l’intérieur comme vers l’extérieur en modernisant l’aéroport actuel et le service ferroviaire. La future loi d’orientation sur les mobilités qui sera examinée prochainement sera à suivre de près. Le site de Notre-Dame-des-Landes fera sans doute l’objet d’une attention particulière et de nombreux projets – notamment agricoles – devraient voir le jour au profit de la Métropole nantaise et ses alentours - comme ce fut le cas de la Vallée du Doubs après l’abandon du Grand Canal".

Sur le plan écologique, "si ce dossier est indéniablement apparu symbolique, tout comme celui de la centrale nucléaire de Fessenheim, il appartient à chacun de se pencher maintenant sur les grands dossiers de la transition écologique et énergétique comme celui de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui indiquera précisément et concrètement le chemin pris ou encore l’usage des vingt-cinq milliards du Grand plan d’investissement consacré pendant la durée du mandat à la transition énergétique et agricole comme la concrétisation du projet d’économie circulaire", conclut-il.