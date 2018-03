Le musée de la Vache qui rit est en travaux...

La Maison de La Vache qui rit réinvente le musée de marque au travers d'un parcours scénographique inédit et totalement immersif, articulé autour de dispositifs participatifs et du vivre ensemble. Signée par le collectif d'architectes Encore Heureux, ce parcours a été totalement repensé. Conçu comme une expérience atypique maillant installations artistiques et découvertes des valeurs de cette marque emblématique, le jeu et la pédagogie jalonnent la visite pour la rendre particulièrement ludique.

Un nouvel atelier de cuisine...



Si la partie historique de l’aventure de la marque est toujours dans les caves, la scénographie présente une multitude de dispositifs allant d’une tablette numérique pour les enfants à un film d’animation expliquant la fabrication, en passant par un film autour du monde à 180° et des manipulations autour de la nutrition. Un nouvel atelier cuisine permettra aussi aux curieux de s’initier à la préparation de mets et recettes originales à base des produits Bel.



