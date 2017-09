Maximilien Royo, propriétaire et professeur de l’école, veut "contribuer à l’animation du centre-ville de Besançon en proposant des cours hebdomadaire dont le but est d’œuvrer au bien-être du dos et des articulations".

Le Qi Gong "une gymnastique du bien-être"

Cette gymnastique permet de "réduire les douleurs chroniques et d’augmenter les performances sportives", explique Maxilien Royo.

Le Tai Chi Chuan

Cette discipline est un art-martial non-violent qui permet de "développer la puissance de l’ensemble du corps quel que soit sa corpulence", précise le professeur de l’école.

