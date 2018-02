La présidente du Doubs est allée à la rencontre des éleveurs de vaches montbéliardes à l’occasion du concours de la race. Dans son discours, elle a rappelé le soutien du Département et l’importance de développer la race en France et à l’international.

Le département a annoncé une aide une aide financière aux structures organisant le transport et la présentation des animaux du Doubs au Salon de l’agriculture 2018 :

3 300 € pour le syndicat départemental des éleveurs de la race montbéliarde

2 400 € pour l’Association nationale du cheval de trait comtois

130 000€ sont également consacrés au fonctionnement des organismes et à l’organisation de manifestations agricoles tout au long de l’année.

En termes de savoir-faire, la distillerie Émile Pernot est présente avec sa fontaine à absinthe. L’entreprise Sauge, artisan du bois, concepteur et fabricant de jouets a organisé des animations à destination des visiteurs. Des producteurs du Doubs font également découvrir leurs produits : les cancoillottes Lehmann, la charcuterie de la Maison Barbier avec ses saucisses IGP de Morteau et de Montbéliard, les fromages de la fruitière des Suchaux, les confitures de Pierre Chupinet et les glaces de la ferme d’Aïssey. Comté, Mont-d’or et Morbier sont également mis à l’honneur toute la durée du salon sur le stand fromages AOP de Franche-Comté.

Les chiffres clé de l'agriculture dans le Doubs

L’agriculture constitue une composante forte de l’identité du territoire et à l’attractivité des territoires ruraux avec des emplois non délocalisables. Les productions agricoles et agroalimentaires présentes dans le Doubs se caractérisent par une forte spécialisation en production laitière (82 %) valorisée, pour partie, en AOP fromagères (Comté, Morbier, Mont d’Or…) au sein de filières reconnues.

3 210 exploitations agricoles

5 938 actifs permanents

680 493 000 litres de lait de vache collectés (soit plus de la moitié de la production laitière de la région Bourgogne-Franche-Comté)

3 AOP fromagères : Morbier, Mont d’or et Comté

2 IGP (Saucisses de Morteau et de Montbéliard)

37 339 tonnes de Comté

9 062 tonnes de Morbier

5 323 tonnes de Mont d’or

(Sources : agreste novembre 2017)

Concours bovin pour la race montbéliarde

Ismeralda, GAEC Bucher du Soleil Levant à Écurcey, lauréate dans la catégorie 3ème lactation et du prix de la meilleure mamelle adulte

Gardiena, GAEC Laffly à Bouverans, lauréate dans la catégorie 6ème lactation

Jeanne, GAEC Billod à Montlebon, lauréate du challenge national

Gribouille, GAEC Trouf de la Corvée aux Premiers Sapins

Hargneuse, GAEC de l’élevage Folie à Autechaux-Roide

Bolivicouz, Loïc Ligier au Russey

Iroise, GAEC Roland à Voires

Jupiler, EARL Franck Bichet à Étray

Luno, GAEC André Frères à Servin

Ivora, GAEC Clergeot du Clos à Épenouse

Mercredi 28 février, le concours modèle et allures cheval comtois sera représenté par :

Finette du Bief, Jean-Louis Renaud à Narbief

Frivole des Charniers, Laurent Milot au Russey

Fanny 116, André Guy à Pelousey

Furioso des Fietres, François Perrin à Adam-les-Vercel

Flocon d’Alsace, Jean-Michel Garressus aux Fontenelles

Falco de la Batie, Christophe Garressus à Charquemont

Faineant, Jean-Louis Cannelle à Villers-sous-Chalamont

Pour une démonstration d’attelage sportif, par :